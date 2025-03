DIRETTA INDIAN WELLS 2025: SIAMO AL SECONDO TURNO!

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti saranno in copertina per noi nella diretta Indian Wells 2025, che oggi venerdì 7 marzo inizierà a proporci le partite valide per il secondo turno. I match cominceranno alle ore 20.00 italiane in California, ci sarà però un po’ di più da aspettare sia per Berrettini O’Connell sia per Musetti Safiullin, mentre in ordine cronologico la prima sfida con il tricolore in campo potrebbe essere Cocciaretto Muchova – e in questo caso parliamo naturalmente del tabellone femminile.

Siamo al secondo turno del Masters 1000, la diretta Indian Wells 2025 sancirà il debutto nel torneo sia per Matteo Berrettini sia per Lorenzo Musetti, che essendo entrambi teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno, mentre Elisabetta Cocciaretto ha già superato un’avversaria, cioè la messicana Zarazua (approfittando anche del ritiro della rivale), per giungere all’incrocio contro la ceca Karolina Muchova, che la vede teoricamente sfavorita pagando quasi 60 posizioni di ritardo nel ranking Wta. Speriamo allora in una bella sorpresa da parte sua, prima di seguire i due uomini nella diretta Indian Wells 2025.

COME SEGUIRE INDIAN WELLS 2025 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La diretta Indian Wells 2025 in tv è su Sky Sport Tennis con Sky Sport Uno e Sky Sport Arena in appoggio; la diretta streaming video è invece garantita da Sky Go e Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: FOCUS SU MATTEO BERRETTINI E LORENZO MUSETTI

Per Matteo Berrettini è stato prezioso il ritiro nelle prime 30 posizioni del ranking Atp, per cui il tennista romano è ora la testa di serie numero 28 nella diretta Indian Wells 2025. Sta quindi proseguendo il cammino di rinascita dopo tanti, troppi problemi fisici. L’anno scorso a Indian Wells non era nemmeno presente, per cui si potrebbe ottenere un prezioso gruzzolo di punti aggiuntivi, il primo ostacolo è l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 del mondo, che al primo turno ha vinto in tre set contro lo spagnolo Carballes Baena una partita strana, nella quale ha perso 0-6 il secondo set e poi si è imposto per 6-1 al terzo.

Sarà invece il russo Roman Safiullin, che occupa la posizione numero 69 nel ranking mondiale, il primo rivale di Lorenzo Musetti nella diretta Indian Wells 2025. Safiullin al primo turno ha battuto in due set lo statunitense Opelka e potrebbe quindi essere un rivale ostico, però Musetti dalla sua parte ha maggiore qualità e quindi il primo obiettivo deve essere quello almeno di eguagliare il terzo turno californiano della passata edizione. Sono naturalmente loro due i nostri alfieri di punta in questi mesi di assenza per Jannik Sinner, potremo festeggiare debutti felici?