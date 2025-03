DIRETTA INDIAN WELLS 2025: UNA DOMENICA CON MATTEO BERRETTINI!

La diretta Indian Wells 2025 oggi, domenica 9 marzo, sempre dalle ore 20.00 italiane per il Masters 1000 in California, promette di farci emozionare con le prime partite valide per il terzo turno. In copertina, e non solo in ottica italiana, potrebbe esserci Berrettini Tsitsipas, la possibile rivincita della partita andata in scena appena poco più di una settimana fa ma da tutt’altra parte del mondo, con la vittoria del greco nel quarto di finale del torneo di Dubai. Per Matteo Berrettini quindi subito un ostacolo impegnativo, dopo il successo in due set contro l’australiano O’Connell, dominando nel primo e invece con il tie-break a decidere le sorti del secondo.

L’anno scorso il romano nemmeno era presente, la diretta Indian Wells 2025 invece ce lo ripropone in primo piano anche grazie ai risultati in crescita che ci stanno restituendo un campione, come abbiamo potuto apprezzare anche grazie alla vittoria a Doha contro Novak Djokovic. Quindi Matteo Berrettini sta gradualmente tornando ai livelli che gli competono, un successo contro Stefanos Tsitsipas sarebbe il segnale di un ulteriore step di crescita, anche pensando alla fresca sconfitta in Asia. Sarà sicuramente per noi il momento più emozionante per la diretta Indian Wells 2025 nella Middle Sunday.

COME SEGUIRE INDIAN WELLS 2025 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La diretta Indian Wells 2025 in tv è un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare Sky Sport; abbonamento necessario quindi anche per la diretta streaming video con Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: SCENDE IN CAMPO ANCHE LORENZO MUSETTI

Attenzione però, perché nelle prossime ore per la diretta Indian Wells 2025 ci sarà anche un altro grande appuntamento italiano, cioè Musetti Fils. Partita di terzo turno in California quindi anche per Lorenzo Musetti, che nel 2024 ci aveva regalato un’estate da favola con la semifinale di Wimbledon e il bronzo olimpico, prima di un calo nel finale di stagione. La classe del toscano è però indiscutibile e allora speriamo che il 2025 porti un altro passo in avanti verso le posizioni più nobili della classifica Atp, che Musetti può certamente mettere nel mirino.

Per il momento, pensiamo all’attualità e quindi alla sfida con Arthur Fils, teoricamente molto equilibrata, dal momento che l’Azzurro è la testa di serie numero 15 e il francese invece è il numero 20, per cui la differenza è minima. Fils nel secondo turno ha dominato contro il canadese Diallo, mentre Lorenzo Musetti ha fatto più fatica contro il russo Safiullin, piegato al terzo set, ma speriamo che il toscano classe 2002 possa andare in crescendo nella diretta Indian Wells 2025…