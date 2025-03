DIRETTA INDIAN WELLS 2025: OGGI TUTTI I QUARTI!

Si giocano tutti i quarti di finale nella diretta Indian Wells 2025: un programma dunque ricchissimo quello di giovedì 13 marzo, che prende il via alle ore 19:00 con due match che saranno Zheng Swiatek, sul centrale, e Griekspoor Rune sullo Stadium 2, ma poi si proseguirà fino alla notte italiana inoltrata sforando eventualmente anche all’alba, visto che le ultime due partite (Cerundolo Alcaraz e Shelton Draper) sono previste non prima delle 3:00 della nostra mattina, e potrebbero slittare. La diretta Indian Wells 2025 propone oggi grandi match: purtroppo è caduta anche l’ultima italiana, Jasmine Paolini ha perso contro Liudmila Samsonova cedendo alla russa per la terza volta in tre incontri.

Tuttavia la giornata si prospetta entusiasmante: abbiamo due potenziali candidati al titolo come Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev che avevano disputato la finale lo scorso anno, abbiamo il ritorno su ottimi livelli di Holger Rune che però rischia tanto contro un Tallon Griekspoor finalmente concreto anche quando conta, abbiamo in campo femminile Aryna Sabalenka e Iga Swiatek lanciate verso la finale ma con insidie nette, per esempio Mirra Andreeva che, dopo il primo Masters 1000 e l’ingresso in Top Ten, ha lasciato appena tre game a Elena Rybakina (campionessa a Indian Wells due anni fa) e ora affronta la veterana Elina Svitolina per continuare a sognare. Staremo a vedere…

INDIAN WELLS 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv di Indian Wells 2025 è disponibile sul satellite per tutti gli abbonati; in affiancamento abbiamo SuperTennis per il torneo femminile, con diretta streaming video che è utilizzabile grazie all’applicazione Sky Go o al sito SuperTenniX.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: GIOVANI E VETERANI

La diretta Indian Wells 2025 propone davvero tante cose nei quarti di finale: inevitabile porre l’accento anche su Shelton Draper, sfida tra due giocatori della nuova generazione che vanno a caccia di gloria e sperano che questo risultato nel deserto della California sia un trampolino di lancio per una carriera sempre ad alti livelli, il talento non manca a statunitense e britannico che però sanno bene che rimanere sulla breccia a lungo è cosa da pochi. Intanto sono arrivati ai quarti del Masters 1000 più prestigioso, e con pieno merito; lo hanno fatto anche Francisco Cerundolo e Arthur Fils che se vogliamo sorprendono di più, il francese poi ha eliminato Lorenzo Musetti che avrebbe potuto essere presente ai quarti.

Nel tabellone femminile, al netto delle prime due del ranking che stanno confermando le aspettative – ma né per Sabalenka né per Swiatek era scontato, per vari motivi, abbiamo una Madison Keys che dopo aver trionfato agli Australian Open è nuovamente competitiva ed è una gran bella notizia, poi appunto la già citata Samsonova che ha evidenziato come per Jasmine Paolini questa stagione possa essere molto complicata, se non altro perché ripetere quanto fatto nel 2024 è come una montagna da scalare, in un tennis femminile molto frenetico e con tanti movimenti improvvisi. La diretta Indian Wells 2025 è dietro l’angolo, si tratta ora di scoprire cosa succederà nei match dei quarti di finale.