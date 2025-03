DIRETTA INDIAN WELLS 2025: INIZIANO GLI OTTAVI!

Tempo di ottavi di finale nella diretta Indian Wells 2025, martedì 11 marzo – inizio dei match alle ore 19:00 – avremo un’interessante parte alta del tabellone Atp dalla quale purtroppo sono stati eliminati Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che avremmo potuto sperare di vedere anche nei prossimi giorni e che invece sono caduti, il romano in particolare ha perso per la seconda volta in pochi giorni contro Stefanos Tsitsipas e stavolta il ko è stato ben più netto.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025/ Paolini Cristian video streaming tv: si va in campo! (oggi 10 marzo)

Nella diretta Indian Wells 2025 però non vedremo più Alexander Zverev, che era il numero 1 del seeding per l’assenza di Jannik Sinner: buona notizia per l’altoatesino, Tallon Griekspoor che ha fatto il colpo ora sogna, e intanto se la vede con il qualificato giapponese Yosuke Watanuki.

C’è allora ampia possibilità di raggiungere i quarti di finale per Griekspoor, giocatore sempre solido ma cui forse mancano i colpi davvero risolutivi per vincere i tornei che contano; ai quarti avrebbe poi il già citato Tsitsipas oppure Holger Rune, sfida tosta anche perché i due giocatori sono in crescita. Qui, ovviamente, va tenuto d’occhio Daniil Medvedev che l’anno scorso aveva raggiunto la finale: il russo si esprime sempre molto bene su questi campi ma rischia perché di Tommy Paul si può dire lo stesso, l’ottavo a sorpresa se vogliamo è quello tra Marcos Giron e Arthur Fils, quest’ultimo è il giocatore che, in rimonta, ha fatto fuori Musetti nel terzo turno.

Diretta Indian Wells 2025/ Berrettini Tsitsipas streaming video tv: ecco il 3° turno (oggi 9 marzo)

INFO STREAMING VIDEO TV DIRETTA INDIAN WELLS 2025: COME VEDERE

Ricordiamo gli appuntamenti sulla televisione satellitare per il torneo maschile e SuperTennis per quello femminile, la diretta Indian Wells 2025 è disponibile su queste emittenti con la possibilità di diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go oppure il sito SuperTenniX.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: IN CAMPO ANCHE LE DONNE

Naturalmente nella diretta Indian Wells 2025 bisogna parlare anche del torneo femminile, e qui le cose si fanno molto interessanti: la campionessa in carica Iga Swiatek vuole tornare a vincere dopo la sospensione per doping, ma deve stare attenta perché Karolina Muchova è giocatrice che sa metterla in difficoltà anche se gli ultimi tre confronti hanno premiato la polacca, l’avversaria per la Swiatek sarebbe una tra Qinwen Zheng, sempre molto ondivaga ma ancora nella Top Ten del ranking Wta, e Marta Kostyuk che è giovane ma ha fatto molto in fretta i passi che le hanno permesso di essere protagonista anche negli appuntamenti che contano davvero.

Diretta Indian Wells 2025/ Arnaldi Rublev streaming video tv: ancora per il 2° turno (oggi 8 marzo)

Il big match può essere individuato, nella diretta Indian Wells 2025 di oggi, nella sfida tra Elena Rybakina e Mirra Andreeva: la giovanissima russa è già nelle prime dieci dopo aver vinto il primo Masters 1000 in carriera e rappresenta un grande ostacolo per la kazaka, una che se fosse sempre al 100% sarebbe favorita in ogni singolo torneo. A chiudere il programma femminile ecco Jessica Pegula che sfida Elina Svitolina: match tra due coetanee ormai veterane sul circuito, ma con carriere diverse e l’ucraina che vuole il grande titolo di una carriera comunque ottima, anche se le è sempre mancato lo Slam. Vedremo cosa succederà nella diretta Indian Wells 2025…