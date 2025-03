DIRETTA INDIAN WELLS 2025: LE SEMIFINALI MASCHILI

Oggi sabato 15 marzo per la diretta Indian Wells 2025 sarà il giorno delle semifinali maschili, avremo quindi da seguire a partire dalle ore 21.30 italiane Medvedev Rune e Alcaraz Draper sul cemento della California, come da tradizione sede del primo Masters 1000 della stagione del tennis. Sotto i riflettori ci sarà in particolar modo Carlos Alcaraz, che ha vinto le ultime due edizioni dell’Indian Wells Open dimostrano così il feeling con il cemento degli States, considerando che in carriera ha già vinto anche Miami e soprattutto gli Us Open. Difendere i 1000 punti sarà anche necessario se vorrà provare ad insidiare il numero 1 di Jannik Sinner nei mesi di assenza dell’altoatesino.

DIRETTA/ Trapani Trieste (risultato 70-42) video streaming tv: Shark dilaganti! (basket A1, 15 marzo 2025)

Oggi quindi nella diretta Indian Wells 2025 Carlos Alcaraz dovrà vedersela in semifinale con il britannico Jack Draper, testa di serie numero 13 che ha eliminato ben tre tennisti di casa, tra i quali in particolare Taylor Fritz e Ben Shelton. Per Draper è la conferma del feeling con il cemento nord-americano dopo i quarti di finale di Cincinnati e soprattutto la semifinale degli Us Open nella passata estate, ma è chiaro come Carlos Alcaraz parta con il ruolo del favorito in questa semifinale a caccia del tris a Indian Wells, con il suo avversario che dovrà recitare da outsider.

Diretta/ Brescia Milano (risultato 59-60) video streaming tv: rimonta Olimpia! (basket A1, 15 marzo 2025)

COME SEGUIRE INDIAN WELLS 2025 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La diretta Indian Wells 2025 in tv è in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport; la televisione satellitare quindi metterà a disposizione anche la diretta streaming video con Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: CHI ANDRÀ IN FINALE?

Se allora una semifinale vedrà in Carlos Alcaraz il chiaro favorito e in Jack Draper lo sfidante, potrebbe essere più stuzzicante la prima semifinale nella diretta Indian Wells 2025, cioè Medvedev Rune. Il russo viene da un periodo non esaltante, ad esempio è uscito già al secondo turno agli Australian Open e, volendo allargare lo sguardo, non va in finale curiosamente da Indian Wells dell’anno scorso – mentre l’ultimo titolo vinto risale addirittura a Roma 2023. Finalmente Daniil Medvedev sta vivendo un torneo convincente e allora è chiaro che l’obiettivo adesso sia come minimo quello di bissare la finale dello scorso anno.

DIRETTA/ Bari Salernitana (risultato finale 0-0): reti inviolate! (Serie B, 15 marzo 2025)

Si potrebbe fare un discorso simile per Holger Rune, il grande talento danese che però dopo essere esploso ai massimi livelli fra il 2022 e il 2023 si è un po’ perso. Ad esempio non raggiunge i quarti di uno Slam da Wimbledon 2023, mentre l’ultima finale di un Masters 1000 è curiosamente Roma 2023, quando perse appunto contro Medvedev. Insomma, sarà una partita che potrebbe rilanciare uno dei due ai massimi livelli del tennis mondiale, una motivazione che renderà speciale il match per la diretta Indian Wells 2025…