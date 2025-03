DIRETTA INDIAN WELLS 2025: PAOLINI, ARNALDI E BRONZETTI!

Tre italiani sono in campo nella diretta Indian Wells 2025, che è arrivata al terzo turno e prende il via alle ore 19:00 di oggi, lunedì 10 marzo: siamo entrati nella seconda settimana del Masters 1000 e Jasmine Paolini, per la quale dovremo aspettare la notte inoltrata – secondo il nostro fuso orario – parte decisamente favorita contro la rumena Jaqueline Cristian, che è numero 79 del ranking Wta e che la lucchese non ha mai incrociato nel suo percorso, che invece nel deserto della California è iniziato al secondo turno (grazie al bye) con la sofferta vittoria su Iva Jovic, giovane statunitense in crescita, segno di come la Paolini debba ancora realmente carburare per ottenere buoni risultati.

Stiamo sul tabellone femminile, perché nella diretta Indian Wells 2025 un match tostissimo è toccato a Lucia Bronzetti: il sorteggio ha fatto incrociare la romagnola con Aryna Sabalenka, che è la numero 1 del tennis mondiale ed è arrivata in California con tanta fame, perché il suo inizio di stagione non è stato straordinario come ci si sarebbe potuti aspettare. La bielorussa è nettamente favorita ed è giusto che sia così, la speranza naturalmente è che la Bronzetti possa comunque giocare un match di sostanza. Avremo poi Matteo Arnaldi, unico “sopravvissuto” nel tabellone maschile, e ora andremo a scoprire quale sarà la sua partita di terzo turno.

COME VEDERE LA DIRETTA INDIAN WELLS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento sui canali della televisione satellitare per la diretta tv di Indian Wells 2025, gli abbonati potranno selezionare anche l’alternativa della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie a Sky Go; il torneo femminile va invece in onda su SuperTennis, con mobilità garantita dal sito SuperTenniX.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: ARNALDI CI CREDE

Dicevamo allora di Matteo Arnaldi nella diretta Indian Wells 2025: per il sanremese l’ostacolo è tosto ma non impossibile, si tratta di Brandon Nakashima in una partita tra due giocatori il cui ranking è praticamente identico (numero 35 per l’azzurro, 33 per lo statunitense), Nakashima è arrivato molto bene a questo Masters 1000 perché nel precedente torneo di Acapulco ha raggiunto la finale, battuto alla fine da Tomas Machac ma comunque con una bella corsa che gli ha dato fiducia e gli ha anche permesso di migliorare la sua classifica, cosa che non fa mai male alla vigilia di un torneo importante come questo.

Possiamo già dire che, in caso di vittoria, Arnaldi avrebbe uno tra Karen Khachanov e Ben Shelton: l’asticella delle difficoltà si alzerebbe non poco, ma del resto va anche ricordato come l’azzurro nel turno precedente della diretta Indian Wells 2025 sia già riuscito a battere Andrey Rublev. Speriamo in lui dunque: come noto Jannik Sinner sta ancora scontando la sospensione mentre ieri sono stati eliminati sia Matteo Berrettini che Lorenzo Musetti, ma per l’Italia del tennis potrebbe ancora esserci parecchia gloria nella diretta Indian Wells 2025.