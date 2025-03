DIRETTA INDIAN WELLS 2025: SI COMINCIA!

Sta per prendere il via la giornata dedicata alla diretta Indian Wells 2025, per Jasmine Paolini un torneo fin qui non troppo brillante ma, quel che conta, è che la lucchese sia comunque arrivata sino agli ottavi pur penando contro avversarie che sulla carta erano abbordabili. Come già visto oggi la strada della Paolini si fa più complicata, anche perché Liudmila Samsonova è una bestia nera: in due incroci ha sempre vinto lei, però dobbiamo anche dire che il primo di questi è andato in scena ben sei anni fa e nel corso delle qualificazioni a San Pietroburgo (vittoria netta ma in rimonta, 6-7 6-0 6-1) e l’altro comunque nel 2023, primo turno degli Australian Open, per 6-2 6-4.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025/ Medvedev Paul video streaming tv: comincia la lunga giornata! (oggi 11 marzo)

Diciamo questo perché sappiamo bene che la Paolini è definitivamente esplosa, in maniera anche sorprendente e inaspettata, lo scorso anno con la vittoria del Masters 1000 di Dubai e le due finali Slam consecutive; ora dunque quella contro la Samsonova potrebbe essere una partita diversa, anche se certamente la russa di Olenegorsk ha le armi per mettere in difficoltà l’azzurra. Sarà il campo a fornire l’esito di questo match come degli altri di giornata, senza indugiare oltre apriamo il nostro excursus su questi ottavi di finale perché finalmente la diretta Indian Wells 2025 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INDIAN WELLS 2025/ Paolini Cristian video streaming tv: si va in campo! (oggi 10 marzo)

INFO STREAMING VIDEO TV DIRETTA INDIAN WELLS 2025: COME VEDERE

Ricordiamo gli appuntamenti sulla televisione satellitare per il torneo maschile e SuperTennis per quello femminile, la diretta Indian Wells 2025 è disponibile su queste emittenti con la possibilità di diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go oppure il sito SuperTenniX.

INDIAN WELLS 2025: PAOLINI UNICA SPERANZA!

Nella diretta Indian Wells 2025, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 12 marzo, abbiamo in programma gli ottavi di finale: si completa anche il quarto turno nel torneo Masters 1000 che si sta giocando nel deserto della California, si parte come sempre alle ore 19:00 di casa nostra e, a tal proposito, bisogna dire che Jasmine Paolini rimane la nostra sola rappresentante in un appuntamento che, già privo di Jannik Sinner per la sospensione di tre mesi, è stato avaro di soddisfazioni anche se certi spunti ci sono comunque stati, ad esempio un buon Matteo Gigante o una Lucia Bronzetti che ha confermato la sua crescita, troppo poco però a meno che appunto Jasmine arrivi in fondo.

Diretta Indian Wells 2025/ Berrettini Tsitsipas streaming video tv: ecco il 3° turno (oggi 9 marzo)

Per la Paolini, nella diretta Indian Wells 2025, al momento le difficoltà esistono: in entrambe le sue vittorie ha dovuto giocare il terzo se contro avversarie non certo irresistibili, oggi la lucchese alza la posta perché se la vede con Liudmila Samsonova, numero 25 del ranking Wta che al terzo turno ha eliminato Daria Kasatkina, sfida tosta ma abbordabile nel momento in cui la Paolini dovesse ritrovare il suo miglior tennis, quello che a dire il vero nel corso di questa stagione ha sfoderato raramente. Ora però andiamo a vedere, per la diretta Indian Wells 2025, quali siano gli altri match che si giocano questo mercoledì per gli ottavi di finale.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: LE PARTITE DEL GIORNO

Ovviamente la prima notizia che riguarda la diretta Indian Wells 2025 di oggi è anche scoprire chi possa essere l’avversaria di Jasmine Paolini nei quarti: non una bella notizia perché potrebbe essere la numero 1 Aryna Sabalenka, che tra l’altro ha appena battuto Lucia Bronzetti concedendole tre game e ora ha un match ancora più abbordabile contro la britannica Sonay Kartal, che è numero 83 del ranking Wta e fin qui ha stupito, arrivando dalle qualificazioni e poi facendo fuori Beatriz Haddad Maia e Veronika Kudermetova, avversarie decisamente più competitive.

A livello maschile la diretta Indian Wells 2025 presenta match certamente stuzzicanti: il campione in carica Carlos Alcaraz affronta il veterano Grigor Dimitrov e certamente rischia, Taylor Fritz invece si gioca parecchio contro il rampante Jack Draper che spera di avere una sorta di consacrazione in questo torneo, poi attenzione al derby statunitense, di qualità, tra Brandon Nakashima e Ben Shelton con lo statunitense tra i principali candidati alla finale in questa parte di tabellone. Da non sottovalutare nemmeno la partita tra Alex De Minaur, che ha demolito un Hubert Hurkacz in netto calo, e l’argentino Francisco Cerundolo.