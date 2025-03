DIRETTA INDIAN WELLS 2025: ECCO IL QUINTO SLAM!

Con la diretta Indian Wells 2025 possiamo dire che la grande stagione nel tennis entri nel vivo: alle ore 20:00 (naturalmente italiane) di mercoledì 5 marzo prende il via il torneo di categoria Masters 1000 che è comunemente conosciuto come il quinto Slam, e questo ci dà già l’esatta dimensione sull’importanza che viene riservata all’appuntamento nel deserto della California. Sarà anche, di fatto, il primo torneo nel quale il nostro Jannik Sinner sarà assente a causa della squalifica di cui abbiamo più volte parlato e discusso: la palla passa ai suoi avversari, il numero 1 perderà parecchi punti ma potrebbe comunque rimanere in vetta.

Certo dovranno “fallire” i rivali: Carlos Alcaraz ha tanta pressione essendo campione in carica (dunque non potrà guadagnare, non qui), Alexander Zverev arriva da un paio di settimane in cui avrebbe potuto vincere due titoli e invece è andato incontro a due sconfitte abbastanza clamorose. Per il resto ci sono gli italiani, nella diretta Indian Wells 2025: Lorenzo Musetti è quello con il seeding più alto, Matteo Berrettini quello sul quale sono riposte le maggiori speranze anche se le tappe di avvicinamento non sono sempre state brillantissime, ma il romano è comunque in crescita.

COME VEDERE LA DIRETTA INDIAN WELLS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv Indian Wells 2025 viene affidata ai canali della televisione satellitare: Sky Sport Tennis il principale, con la diretta streaming video che, come sempre, verrà garantita agli abbonati attraverso l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi.

DIRETTA INDIAN WELLS 2025: COSA ASPETTARCI IN CALIFORNIA

La diretta Indian Wells 2025 ci farà compagnia tra poco: come detto, un grande momento nella stagione del tennis e anche la prima parte del Sunshine Double, vincere qui e il Miami Open subito dopo rappresenta un traguardo che non troppi giocatori possono dire di aver centrato. L’assenza di Sinner peserà non solo in casa nostra, visto che stiamo parlando del numero 1 del circuito mondiale e che sarebbe arrivato qui con la vittoria degli Australian Open (per il secondo anno consecutivo); ad ogni modo però non mancheranno emozioni e grandi match, difficile identificare un favorito netto anche se Alcaraz ha certamente qualcosa in più, ma poi dovrà dimostrarlo.

Questo è valido anche e soprattutto in campo femminile: lo scorso anno vinse Iga Swiatek che poi però, anche forse per la sospensione causa doping, non solo ha perso lo status di numero 1 ma non è più riuscita a mettere le mani su alcun titolo (il bronzo alle Olimpiadi è un grande risultato, ma forse anche una delusione), possiamo parlare di un momento di flessione ma la polacca rimane certamente la più forte di tutte in termini assoluti, sui campi in cemento della diretta Indian Wells 2025 naturalmente non si possono non fare i nomi della numero 1 Aryna Sabalenka e di Elena Rybakina, ma la kazaka deve ritrovarsi al 100%.