Per la diretta Indiana Oklahoma City ci spostiamo alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, perché alle ore 2:30 (naturalmente italiane) di giovedì 12 giugno si gioca gara-3 delle NBA Finals 2025. Il risultato della serie è in parità: 1-1, i Pacers hanno immediatamente operato il blitz nell’Oklahoma, timbrando l’ennesima rimonta culminata nel canestro di Tyrese Haliburton con tre decimi sul cronometro, mentre i Thunder hanno reagito in gara-2 in una partita che ha avuto ben poca storia, indirizzata sin dalla palla a due come molte volte è accaduto nel corso dei playoff NBA.

Ora dunque si gioca una partita fondamentale per entrambe: Indiana vuole mantenere il fattore campo con la possibilità – pensando anche a gara-4 – di tornare in trasferta con due match point a disposizione, Oklahoma City invece ha la necessità di vincere almeno una volta in trasferta per riprendersi il fattore campo e rimanere in corsa per il titolo. A margine della diretta Indiana Oklahoma City potremmo anche dire che queste NBA Finals 2025 sono al momento tra le meno seguite a livello di pubblico televisivo, ma questo non significa che non valga la pena sintonizzarsi su una gara-3 che ancora una volta promette scintille…

Ci avviciniamo alla diretta Indiana Oklahoma City, che nelle NBA Finals 2025 possiamo già considerare pivotal game: termine caro oltre oceano per definire una partita fondamentale e in grado di spostare gli equilibri della serie. Solitamente se ne parla alla quinta partita e quando vi si arrivi sul 2-2, ma in questo caso l’espressione è già attuale perché i Pacers, come detto, hanno fatto saltare il banco in gara-1 e dunque ora possono spezzare lo stallo confermando il fattore campo ottenuto, i Thunder hanno invece due gare per provare a rimettere le cose al loro posto.

La difesa di OKC dovrà produrre il massimo sforzo: nella sua metà campo Oklahoma City è stata per distacco la squadra migliore della NBA e lo ha fatto vedere anche nei playoff, Indiana però ha saputo scardinarla nel primo episodio grazie al solito gioco corale nel quale tutti sono importanti e determinanti, guidati da Haliburton ma comunque in grado di costruire vittorie. Forse i Thunder dipendono maggiormente da Shai Gilgeous-Alexander, almeno in attacco, ma hanno certamente altre armi a disposizione; la verità è che in questo momento le NBA Finals 2025 possono tirare da una parte come dall’altra, sarà il parquet della Gainbridge Fieldhouse a dirci come andranno le cose tra poco.