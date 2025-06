DIRETTA INDIANA OKLAHOMA CITY: PACERS PER ALLUNGARE!

Per la diretta Indiana Oklahoma City siamo arrivati a uno snodo davvero importante: alla Gainbridge Fieldhouse si gioca gara-4 delle NBA Finals 2025, dalle ore 2:30 di sabato 14 giugno scopriremo se i Pacers riusciranno ad allungare sul 3-1, tornando in Oklahoma con due match point a disposizione, o se invece i Thunder si prenderanno quella vittoria esterna che significherebbe avere nuovamente il fattore campo come all’inizio della serie.

Gara-3 è stata decisamente più tirata rispetto alla sfida precedente, ma Indiana non ha tremato e l’ha portata a casa, ottenendo appunto il vantaggio. Si è trattato di un match nel quale ancora una volta tanti fattori sono entrati in gioco.

Il solito, dominante Tyrese Haliburton che gioca ormai “in missione” dopo che i colleghi, in maniera anonima, l’hanno votato giocatore più sottovalutato della NBA, ma poi anche il contributo determinante di Bennedict Mathurin, sul quale i Pacers avevano scommesso al draft, e TJ McConnell che a Philadelphia era un semplice “completamento” del roster mentre nei Pacers sta diventando importante in regia.

I Thunder non hanno saputo rispondere, e ora sono davvero ad un passo dal baratro; vedremo cosa succederà nella diretta Indiana Oklahoma City perchè gara-4 ancora una volta potrebbe cambiare le carte in tavola e fornirci uno scenario totalmente diverso…

DIRETTA INDIANA OKLAHOMA CITY: PARTITA FONDAMENTALE

Siamo realmente vicini alla diretta Indiana Oklahoma City: la serie delle NBA Finals 2025 è sul 2-1 in favore dei Pacers, un’altra vittoria casalinga significherebbe arrivare al match point e soprattutto mettere un punto quasi inequivocabile sul titolo. Infatti, nella storia c’è una sola squadra che nelle NBA Finals sia riuscita a rimontare da 1-3: la ricordiamo bene, nel 2016 i Cleveland Cavaliers avevano fatto il miracolo trascinati da LeBron James e Kyrie Irving, rimontando e arrivando a vincere una straordinaria gara-7 contro i Golden State Warriors che in regular season avevano ottenuto il record di 73 vittorie.

Adesso dunque è chiaro che per Indiana volare sul 3-1 vorrebbe dire anche avere a che fare con questi numeri, e lo stesso vale per Oklahoma City; al netto delle statistiche, che comunque contano soprattutto se sono nette come in questo caso, è evidente che rimontare con una tale situazione di punteggio sia realmente difficile per i Thunder, anche perché significherebbe andare a prendersi una vittoria in una Gainbridge Fieldhouse infuocata, nella quale compaiono regolarmente anche l’ex star di Indiana Reggie Miller e Caitlin Clark, il fenomeno della WNBA che gioca con le Fever. Aspettiamo dunque, e tra poco sapremo…