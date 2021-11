Diretta/ Inghilterra Albania (Qatar 2022) streaming video tv: inglesi per chiuderla

DIRETTA INGHILTERRA ALBANIA: RISULTATO SCONTATO?

Inghilterra Albania, in diretta venerdì 12 novembre 2021 alle ore 20.45 presso il Wembley Stadium a Londra, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Inglesi chiamati a chiudere la corsa verso la qualificazione diretta al Mondiale, il pari interno contro l’Ungheria ha impedito alla squadra di Southgate di chiudere i conti anticipatamente, ma battere l’Albania sarebbe un passo decisivo mantenendo 3 punti di vantaggio sulla Polonia seconda a fronte di una differenza reti migliore.

E’ difficile la situazione dell’Albania che ha probabilmente perso il treno decisivo nell’ultima partita disputata nelle qualificazioni, persa 0-1 in casa contro la Polonia che ha così sorpassato la squadra di Edy Reja al secondo posto in classifica nel girone. Si fa così durissima per l’Albania la corsa per cercare di accedere almeno al secondo posto e dunque agli spareggi per accedere ai Mondiali, un traguardo mai raggiunto dalle Aquile che nella loro storia hanno partecipato solo a una fase finale di tornei per Nazioni, quella degli Europei del 2016.

DIRETTA INGHILTERRA ALBANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inghilterra Albania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ALBANIA

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Albania, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Phillips; Sterling, Foden, Grealish; Kane. Risponderà l’Albania allenata da Edy Reja con un 3-4-1-2 così schierata dal primo minuto: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Veseli; Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi; Bajrami; Cikalleshi, Broja

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Wembley ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.11, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.00, mentre l’eventuale successo dell’Albania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 20.00.

