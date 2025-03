DIRETTA INGHILTERRA ALBANIA (RISULTATO FINALE 2-0): PARTONO BENE I LEONI

L’Inghilterra parte bene nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, battendo l’Albania con un secco 2-0. A chiudere definitivamente il match al 32′ della ripresa è stato Harry Kane, abile a girare a rete un cross di Rice. L’Inghilterra ha capitalizzato così un possesso palla al 75%, schiacciante la supremazia territoriale con una nazionale albanese che a tratti si è difesa bene ma ha creato veramente poco per impensierire gli avversari. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA INGHILTERRA ALBANIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inghilterra Albania non verrà mandata in onda da alcuna televisione in Italia. L’unico modo per seguire il match con i propri occhi sarà quello di collegarsi al sito ufficiale UEFA tv così da non perder nemmeno un minuto dello scontro in programma allo Stadio di Wembley.

KANE ANCORA PERICOLOSO!

Il secondo tempo inizia con l’Albania che prova ad alzare il baricentro, a rendersi pericolosa è comunque sempre l’Inghilterra, al 14′ Harry Kane riceve un bel passaggio in profondità e si inserisce con perfetta scelta di tempo, ma il suo colpo di testa finisce d’un soffio a lato. Al 25′ bell’intervento difensivo di Curtis Jones mentre al 27′ ci prova di nuovo Bellingham, ma anche stavolta la difesa albanese riesce a chiudere. (agg. di Fabio Belli)

STRAKOSHA DEVIA SULLA TRAVERSA SU BURN!

Al 28′ proteste albanesi per un tocco di mano in area di Dan Burn, ma l’arbitro lascia proseguire. Viene ammonito Djimsiti per proteste, al 35′ elegante Bellingham nello stop e nel tiro, con Strakosha che non si lascia però sorprendere. Al 41′ il portiere dell’Albania si oppone a un nuovo tentativo dell’asso del Real Madrid, sulla ribattuta si avventa Harry Kane ma un miracoloso salvataggio sulla linea impedisce il raddoppio inglese. Al 43′ su cross da calcio d’angolo inglese Burn di testa chiama Strakosha al grande intervento, col pallone deviato sulla traversa: si va all’intervallo sull’1-0. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA LEWIS-KELLY!

L’Inghilterra nei primi 10′ di gioco supera il 60% di possesso palla ma arriva poco alla conclusione in porta, la difesa dell’Albania chiude bene su un assolo di Rashford, al 17′ è Strakosha a uscire tempestivamente e a impedire il tiro a Harry Kane. Al 20′ il risultato si sblocca comunque in favore dei padroni di casa: Bellingham innesca Lewis-Kelly che entra in area e supera di precisione l’ex portiere della Lazio, portando in vantaggio l’Inghilterra a Wembley. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

La diretta Inghilterra Albania ci proporrà fra pochi minuti una partita che non è di certo un classico del calcio europeo, ma che ha più che discreta frequenza nelle qualificazioni mondiali, perché per la quarta volta nella storia inglesi e albanesi si ritrovano nello stesso girone della zona europea delle qualificazioni per la Coppa del Mondo.

Si tratta di una storia a dir poco a senso unico, perché le tre doppie sfide precedenti sono finite con sei vittorie per l’Inghilterra in altrettante partite: 0-2 esterno e 5-0 casalingo nel 1989, sulla strada per Italia 1990; 1-3 esterno e 2-0 casalingo nel 2001, nel girone verso il Mondiale di Giappone-Corea del Sud 2002; infine, molto più di recente e cioè nel 2021, verso lo scorso Mondiale in Qatar, ecco di nuovo curiosamente, proprio come nel 1989, uno 0-2 esterno e un 5-0 casalingo per i Leoni britannici. Insomma, per la storia non dovrebbe esserci storia: perdonateci il gioco di parole, che ci sembra infatti perfetto per introdurre la diretta Inghilterra Albania! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DEBUTTO IN PANCHINA PER TUCHEL

Inizia venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20:45 la diretta Inghilterra Albania. Presso il Wembley Stadium di Londra comincia un nuovo ciclo per la Nazionale inglese visto che la panchina è stata affidata al nuovo commissario tecnico Thomas Tuchel. Il tedesco sta dunque per esordire alla guida della Nazionale dei Tre Leoni e c’è grande attesa per vedere se riuscirà a riorganizzare in maniera vincente una squadra reduce dalla sconfitta rimediata in finale all’Europeo contro la Spagna. Reduce dalla cinquina rifilata all’Irlanda in Nations League, l’Inghilterra vuole partire forte nel gruppo K.

L’altra compagine che scende in campo oggi con l’intento di staccare il pass per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si disputerranno tra Stati Uniti, Canada e Messico è l’Albania. La squadra del commissairo tecnico Sylvinho si giocherà probabilmente il secondo posto nel girone con la Serbia ma dovrà ritrovare la condizione migliore per ottenere il proprio scopo. Gli albanesi in Nations League non hanno fatto così bene come i rivali di giornata venendo infatti dalla sconfitta rimediata in casa contro l’Ucraina.

INGHILTERRA ALBANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguada le probabili formazioni della diretta Inghilterra Albania possiamo supporre l’impiego del 3-4-2-1 con Pickford, Walker, Stones, Colwill, Alexander-Arnold, Rice, Mainoo, Lewis, Foden, Bellingham e Kane da parte del tecnico Tuchel per il suo esordio alla guida degli inglesi. Il ct Sylvinho dovrebbe invece scegliere di puntare sul modulo 4-1-4-1 con Strakosha, Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asani, Asllani, Laci, Bajrami e Tuci per schierare i suoi calciatori a Wembley dall’inizio dell’incontro.

DIRETTA INGHILTERRA ALBANIA, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers per la il pronostico della diretta Inghilterra Albania non sembrano lasciare scampo alla formazione ospite. Secondo quanto offerto da un’agenzia come Sisal infatti l’eventuale successo albanese, equivalente al segno 2, verrebbe pagato addirittura a 19.00. Non paiono quindi esseri possibilità di successo per la Nazionale di Sylvinho e la vittoria dovrebe anzi essere già nelle mani di Tuchel, con l’1 quotato ad appena 1.13. Neanche il pareggio rimane un punteggio tanto semplice da raggiungere con l’x pagato infine a 8.00.