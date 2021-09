Diretta/ Inghilterra Andorra streaming video tv: ritorno a Wembley (Qatar 2022)

DIRETTA INGHILTERRA ANDORRA: PARTITA SENZA STORIA

Inghilterra Andorra, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 18.00 presso il Wembley Stadion di Londra, sarà un match valevole per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Ritorno a Wembley per gli uomini di Southgate dopo la grande delusione della sconfitta nella finalissima di Euro 2020 ai calci di rigore contro l’Italia. Sfumato il sogno di alzare di nuovo un grande trofeo internazionale nello stadio di casa a 55 anni dal Mondiale del 1966, gli inglesi sono comunque ripartiti nella corsa verso il Qatar calando un poker sul difficile campo dell’Ungheria.

Primo posto nel girone e conseguente qualificazione che dovrebbe essere ormai ipotecata dagli inglesi, anche perché questo match contro Andorra non dovrebbe regalare sorprese. Il micro-stato tra la Francia e la Spagna si è già tolto la sua soddisfazione ottenendo di nuovo una vittoria in campo internazionale con il 2-0 a San Marino ottenuto grazie a una doppietta di Marc Vales. Andorra non vinceva una partita ufficiale da poco meno di due anni, dall’1-0 alla Moldavia dell’11 ottobre 2019, e sembra ora vicina all’obiettivo di lasciare l’ultimo posto nel girone proprio a San Marino.

DIRETTA INGHILTERRA ANDORRA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Andorra sarà trasmessa in chiaro nel nostro Paese: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali è infatti su Canale 20, una delle emittenti di Mediaset presenti sul digitale terrestre. Nessun costo aggiuntivo per assistere al match, e lo stesso sarà per il servizio di diretta streaming video: in alternativa potrete infatti avvalervi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare Video Mediaset e selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU CANALE 20.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ANDORRA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Inghilterra Andorra, match che andrà in scena al Wembley Stadion di Londra. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Mings, Trippier; Henderson, Bellingham; Saka, Mount, Lingard; Bamford. Risponderà Andorra allenata da Koldo Alvarez con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Gomes; Rubio, Nicolas, Llovera, Alavedra, Cervos; C. Martinez, Vales, Moreno, A. Martinez; Cucu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Wembley Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.01, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 17.00, mentre l’eventuale successo di Andorra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 31.00.



