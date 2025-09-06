Qualificazioni Mondiali, Diretta Inghilterra Andorra, streaming video tv: la prima della classe affrontare l'ultima del proprio girone (6 settembre 2025)

DIRETTA INGHILTERRA ANDORRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Inghilterra Andorra, queste due nazionali si sono affrontate in sette occasioni di cui l’ultima nel match di andata di questo girone, risolto da Harry Kane. Il dato è impietoso: naturalmente ci sono solo vittorie inglesi, ma soprattutto Andorra non ha mai segnato un gol e ne ha incassati 26. La vittoria casalinga più recente è del settembre 2021, un 4-0 con doppietta di Jesse Lingard e gol di Kane e Bukayo Saka; per la più larga bisogna invece tornare al giugno 2009, perché in quell’occasione a Wembley era finita addirittura 6-0 per la nazionale allenata da Fabio Capello.

Wayne Rooney e Jermaine Defoe (dalla panchina) avevano segnato due reti a testa, le altre le avevano portate in dote Frank Lampard e Peter Crouch; è fin troppo evidente che anche per il match di oggi ci aspettiamo una vittoria da parte dei tre leoni, vedremo però con quale risultato e se Andorra riuscirà finalmente a segnare il suo primo gol contro questa nazionale. I pronostici sono contrari ma non si può mai dire, soprattutto se gli inglesi dovessero chiudere presto i conti per poi eventualmente rilassarsi; lasciamo che sia il campo a rispondere a queste domande, ci possiamo finalmente mettere comodi perché la diretta Inghilterra Andorra prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA INGHILTERRA ANDORRA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Inghilterra Andorra? Allora dovrete collegarvi al canale 257 di Sky previo abbonamento. Per la diretta streaming invece si potrà vedere sull’applicazione Sky Go.

NOVE PUNTI A ZERO

Un match che vedrà da una parte una Nazionale che ha sempre vinto, dall’altra che ha solamente perso. La diretta Inghilterra Andorra non dovrebbe avere sorprese, ma nel calcio mai dire mai dunque appuntamento a sabato 6 settembre 2025 alle ore 18:00.

Come detto, l’Inghilterra ha battuto in ordine Albania, Lettonia e la stessa Andorra. Tutti successi che non hanno visto una marea di gol poiché al massimo c’è stato un 3-0 con i lettoni, ma c’è da dire che la Nazionale di Tuchel non ha subito reti.

L’Andorra ha giocato una partita in più rispetto all’Inghilterra, ma è comunque a zero punti avendo perso con Lettonia, Albania, Serbia e l’andata con gli inglesi contro cui non hanno sfigurato affatto, perdendo appena 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ANDORRA

L’Inghilterra giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Henderson in porta, difesa composta da James, Stones, Konsa e Lewis-Skelly. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Jordan Henderson e Rice mentre Madueke, Eze e Gordon supporteranno Kane.

Ben più difensiva l’Andorra che scenderà in campo con il 5-4-1. Tra i pali Alvarez con Borra, San Nicolas, Llovera, Olivera e Marc Garcia a formare il reparto difensivo. A centrocampo Rodrigo, Vales, Babot e Cervos con Guillaume Lopez punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INGHILTERRA ANDORRA

Nettamente favorita l’Inghilterra che la troviamo addirittura a 1.01, il meno sindacale. Segno X a 29 e vittoria dell’Andorra a 34. Over 2.5 a 1.11 mentre Under alla sessa soglia a 6.50.