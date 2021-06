Diretta Inghilterra Austria/ Streaming video Canale 20: amichevole per Southgate

DIRETTA INGHILTERRA AUSTRIA: I TRE LEONI IN AMICHEVOLE

Inghilterra Austria, che è in diretta dal Riverside Stadium di Middlesbrough, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 giugno: un’altra amichevole internazionale ci tiene compagnia questa sera, le varie nazionali si stanno preparando nel migliore dei modi per affrontare gli Europei che inizieranno tra pochi giorni, e dunque appena radunatesi iniziano a giocare questi test match che arrivano pochi giorni dopo la conclusione di una stagione intensa e particolare, terminata con la finale di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA/ Quote, occhio a Kjaer e Eriksen!

Inghilterra e Austria faranno ovviamente parte della fase finale degli Europei: i tre leoni puntano a vincere pur se non sono forse nel lotto delle grandi favorite, gli austriaci invece vogliono innanzitutto superare il girone e poi vedere quello che potrebbe succedere. Mentre aspettiamo che la diretta di Inghilterra Austria prenda il via, proviamo a dare un rapido sguardo ai temi principali di questa amichevole, cominciando come al solito dalla lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA AUSTRIA/ Quote: il duello Pickford vs Schlager

DIRETTA INGHILTERRA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Austria sarà trasmessa su Canale 20: alcune delle partite amichevoli andranno in onda su questo canale compreso nel pacchetto Mediaset, e dunque per questa sfida appuntamento sul digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, viene fornito dalla stessa emittente attraverso il portale Video Mediaset, visitabile con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone.

DIRETTA INGHILTERRA AUSTRIA: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando i reduci delle finali, Gareth Southgate potrebbe affrontare Inghilterra Austria con un 3-4-2-1 nel quale il portiere sarebbe Pickford, davanti a lui avremmo una linea con Maguire, Coady e Mings mentre sugli esterni potrebbero agire Alexander-Arnold e Trippier, dunque quest’ultimo spostato a sinistra. Declan Rice e Bellingham i possibili interni di centrocampo con Jordan Henderson che si gioca il posto, poi nel reparto avanzato la trequarti potrebbe essere presidiata da Sancho e Saka (o Grealish) con Harry Kane a giostrare da prima punta. L’Austria di Franco Foda si dovrebbe disporre con un 4-2-3-1: Alexander Schlager il portiere, Hinteregger e Dragovic davanti a lui con Lainer e Ulmer a correre invece sulle corsie laterali. Cerniera mediana formata da Baumgartlinger e Xaver Schlager, ma qui ci sono anche le soluzioni Ilsanker e Schaub; farà qualche passo avanti Alaba per giocare come esterno alto a sinistra, sull’altro versante avremo Baumgartner con Sabitzer invece in posizione centrale, davanti a tutti dovrebbe essere confermato Kalajdzic.

Probabili formazioni Francia Galles/ Quote, Benzema di nuovo coi Blues!

© RIPRODUZIONE RISERVATA