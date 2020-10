Diretta/ Inghilterra Belgio (Nations League) streaming video tv: pioggia di gol?

DIRETTA INGHILTERRA BELGIO: SFIDA EMOZIONANTE

Inghilterra Belgio, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà un match valevole per la terza giornata della UEFA Nations League in programma presso il Wembley Stadium di Londra. Gli inglesi proveranno a giocarsela in rimonta, considerando che il Belgio guida il girone di Nations League e i bitannici inseguono a quota 4 punti. Nell’ultima amichevole l’Inghilterra ha battuto 3-0 il Galles con le reti di Calvert-Lewin, Coady e Ings, mentre il Belgio ha invece pareggiato 1-1 contro la Costa d’Avorio, facendosi rimontare da un rigore del milanista Kessié dopo il vantaggio di Batshuayi. Una sfida tra squadre ambiziose che sono state semifinaliste nell’ultimo Mondiale, protagoniste della finale per il terzo e quarto posto vinta dal Belgio. E che puntavano molto sugli Europei che sono stati poi rinviati di un anno: questo scontro sarà sicuramente interessante ed equilibrato, con gli inglesi che continuano a proporre nuovi talenti in un ricambio generazionale che sta funzionando brillantemente.

DIRETTA INGHILTERRA BELGIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida di Nations League Inghilterra Belgio non sarà prevista sulle reti in chiaro sul digitale terrestre o pay sul satellite, non sarà dunque disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro. Il match potrà essere seguito con aggiornamenti in tempo reale sui profili social, come quelli su Facebook e Instagram, dedicati alle due Nazionali dalle rispettive Federazioni calcistiche.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BELGIO

Le probabili formazioni del match di UEFA Nations League tra Inghilterra e Belgio a Wembley. 4-3-3 per l’Inghilterra guidata in panchina dal Commissario Tecnico Gareth Southgate: Pickford, Alexander-Arnold, Maguire, Keane, Trippier, Rice, Dier, Henderson, Grealish, Kane, Sancho. Il Belgio di Roberto Martinez risponderà con un 3-4-2-1: Courtois, Denayer, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, Mertens, De Bruyne, Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida di Nations League tra Inghilterra e Belgio. La vittoria interna dei transalpini viene proposta a 2.75, l’eventuale pareggio viene quotato 3.30 mentre il successo esterno dei lusitani pagherebbe 2.50 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA