Diretta/ Inghilterra Belgio video streaming tv: in Nations League gli ultimi precedenti (26 marzo 2024)

DIRETTA INGHILTERRA BELGIO: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Inghilterra Belgio non mancano, come ovvio che sia: l’ultimo incrocio risale all’autunno di quattro anni fa, nel girone della prima edizione di Nations League, e ne era venuta fuori una vittoria a testa con il 2-1 dei tre leoni firmato da Marcus Rashford (rigore) e Mason Mount, in rimonta dopo il penalty di Romelu Lukaku, e il 2-0 a favore dei Diavoli Rossi maturato con le reti di Youri Tielemans e Dries Mertens. Il Belgio aveva vinto poi le due partite del Mondiale 2018, quando c’erano stati due incroci in due settimane e mezza: nel girone il successo lo aveva timbrato Adnan Januzaj, la finale per il terzo posto invece risolta con i gol di Thomas Meunier e Eden Hazard.

Il Belgio così aveva vendicato la sconfitta maturata nel corso del Mondiale di casa nostra, distante ormai 34 anni: era stato un ko ai tempi supplementari e a pochi passi dai rigori, la girata di David Platt a battere il celebre Michel Preud’Homme era rimasta nella storia. In generale negli ultimi dieci incroci abbiamo cinque vittorie dell’Inghilterra, tra cui appunto questa, quattro del Belgio e un pareggio; tuttavia vale la pena riferire che nel maggio 1998 le due nazionali giocarono un’amichevole che terminò 0-0 ma fu comunque seguita dai rigori, nei quali ebbero la meglio i Diavoli Rossi. Strano ma vero, è successo anche questo… (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA BELGIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inghilterra Belgio non dovrebbe essere garantita: alcune amichevoli internazionali di questi giorni sono fornite dalla televisione satellitare ma non ci sono notizie per quella in oggetto, che di conseguenza non godrebbe nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match sono comunque consultabili gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network con i loro profili, in particolare consigliamo le pagine Facebook e X (ex Twitter).

INGHILTERRA BELGIO: BIG MATCH

Diretta Inghilterra Belgio in programma alle ore 20.45 di martedì 26 marzo 2024: siamo a Wembley, nella finestra prevista per le nazionali si gioca ovviamente in preparazione agli Europei. Si prospetta una sfida interessante: la Nazionale dei tre leoni, dopo la finale degli Europei centrata tre anni fa, andrà in Germania con la grande ambizione di vincere il titolo, così da sublimare un ciclo che sotto la guida di Gareth Southgate è stato ampiamente positivo. Il Belgio, invece, ha cambiato dopo il flop legato al ciclo Roberto Martinez. Ora la guida della Nazionale è stata affidata a Domenico Tedesco che, con il tempo, dovrà ricostruire il gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA INGHILTERRA BELGIO

Per la diretta Inghilterra Belgio il commissario tecnico Gareth Southgate ha convocato i seguenti calciatori: Johnstone, Pickford, Ramsdale, Branthwaite, Chilwell, Dunk, Gomez, Konsa, Maguire, Stones, Walker, Bellingham, Gallagher, Henderson, Maddison, Rice, Bowen, Foden, Gordon, Kane, Palmer, Rashford, Saka, Toney, Watkins. Gli ospiti di Domenico Tedesco, invece, avranno a disposizione Bodart, Casteels, Kaminski, Sels, Vertonghen, Castagne, De Winter, Debast, Faes, Meunier, Theate, Deman, Lukebakio, Mangala, Onana, Tielemans, Vermeeren, Vranckx, Doku, Bakayoko, Batshuayi, De Ketelaere, Lukaku, Openda e Trossard.

INGHILTERRA BELGIO: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Betsson di Inghilterra Belgio: il segno 1 che regola la vittoria della squadra inglese vi farebbe guadagnare 1,78 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa sfida; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3.50 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione belga, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4.25 volte la somma messa sul piatto.











