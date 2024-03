DIRETTA/ Inghilterra Brasile video streaming tv: la Seleçao domina nei precedenti (23 marzo 2024)

DIRETTA INGHILTERRA BRASILE: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 26 i precedenti per la diretta di Inghilterra Brasile: un quadro pessimo per i tre leoni, che contro la Seleçao hanno raccolto appena 4 vittorie a fronte di 11 sconfitte e altrettanti pareggi. La partita non si gioca da uno 0-0 in un’amichevole del novembre 2017, dunque sarà un gradito ritorno; inoltre, va notato che sono state amichevoli le ultime cinque gare di questa nazionale, l’ultima in un torneo ufficiale risale al Mondiale 2002 che il Brasile aveva vinto in Corea del Sud e Giappone, e nei quarti aveva eliminato l’Inghilterra grazie a una beffarda punizione di Ronaldinho che aveva ingannato David Seaman, dopo che Rivaldo aveva rimontato nel recupero del primo tempo il vantaggio di Michael Owen.

Ai Mondiali abbiamo anche due partite abbastanza ricordate: nel 1962 il Brasile vinse 3-1 nei quarti di finale sulla strada del secondo titolo consecutivo, otto anni più tardi nel girone a decidere fu il gol di Jairzinho, anche se quella partita è passata alla storia più per la straordinaria parata di Gordon Banks sul colpo di testa di Pelé. Curiosamente dunque, quando il Brasile incrocia l’Inghilterra ai Mondiali riesce poi a sollevare la coppa; infatti, è stato così anche nel 1958 quando era terminata 0-0 sempre nella fase a gironi; manca lo scontro nel 1994, ma quattro indizi fanno ben più di una prova e anche con l’eccezione che conferma la regola. (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA BRASILE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Inghilterra Brasile sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, servirà però l’abbonamento al pacchetto Calcio per seguire il match, in alternativa con le medesime modalità sarà possibile seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

AMICHEVOLE DI LUSSO

La diretta dell’amichevole Inghilterra Brasile ci fa inevitabilmente pensare a cinquanta anni ed evoca i fasti degli anni settanta, quando entrambe le squadre dominavano la scena calcistica mondiale. L’amichevole prenderà il via oggi 23 marzo 2024 alle ore 20,00. Sebbene oggi la situazione sia cambiata e entrambe le squadre abbiano subito un leggero ridimensionamento rispetto al passato, i “Leoni” inglesi mantengono la capacità di colpire quando l’orgoglio è in campo.

Dopotutto gli inglesi sono arrivati in finale allo scorso Europeo, mentre il Brasile delude molto dal 2014 ad oggi, che sia arrivato anche per loro il periodo di magra? Lo scopriremo a breve in una delle sfide più classiche e belle che il calcio possa offrire.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE

Passiamo l’attenzione alle probabili formazioni della diretta di Inghilterra Brasile, dove è probabile vedere l’esplosività di Saka in campo per i “Leoni”, un giocatore rapido e dotato di un tiro micidiale. Dall’altra parte, il Brasile potrà contare su Danilo, il capitano della Juventus noto per la sua versatilità che gli consente di giocare in vari ruoli, dalla difesa alla mediana.

Senza contare giocatori come Rice che da quando è passato ai Gunners è cresciuto in maniera sostanziale soprattutto in fase offensiva, dopotutto quella difensiva era già altissima.

INGHILTERRA BRASILE, LE QUOTE

E’ interessante ora andare a capire, per una eventuale scommessa, quali siano le quote della diretta di Inghilterra Brasile grazie al sito della Snai: il segno 1 è fissato a 2,5 mentre il segno opposto a 2,7. Per quanto concerne il pareggio invece, si tratta di u a quota abbastanza importante fissata a 3.











