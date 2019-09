Diretta Inghilterra Bulgaria/ Streaming video tv: inglesi favoriti! (Europei)

Inghilterra Bulgaria, che sarà diretta dall’arbitro italiano Marco Guida, si gioca alle ore 18:00 di sabato 7 settembre: siamo ovviamente a Wembley, dove va in scena la partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. A dire il vero i Tre Leoni hanno finora disputato solo due partite, essendo impegnati nella Final Four di Nations League: questo è infatti un girone composto da appena cinque nazionali e la squadra di Gareth Southgate non dovrebbe avere particolari problemi nell’ottenere il pass per la fase finale. Dominante nelle prime due partite (10 gol segnati), affronta ora una nazionale che ha ottenuto due pareggi in quattro partite, e che dunque ha bisogno di un’inversione di rotta per qualificarsi ma si trova già a metà del suo percorso, dovendo ancora affrontare due volte gli stessi inglesi. Dunque ora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Inghilterra Bulgaria, con i Tre Leoni che vogliono confermarsi dopo il quarto posto ai Mondiali; nel frattempo possiamo studiare le probabili formazioni di questa partita leggendo le scelte da parte dei due Commissari Tecnici.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Inghilterra Bulgaria non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per seguire la partita, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete rivolgervi agli account dei social network proposti liberamente dalle due federazioni, consultando in particolar modo le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BULGARIA

Dovrebbe essere formata, per Inghilterra Bulgaria, la squadra di Southgate che dovrebbe proporre la difesa a tre: davanti a Pickford verranno dunque schierati Joe Gomez, Maguire e Keane con due laterali che dovrebbero essere Trippier (insidiato da Alexander-Arnold) e Chilwell, i due possono agire sulla linea di centrocampo dove Henderson dovrebbe fare coppia con uno tra Barkley e Maddison. Può giocare Mount, avanzato sulla trequarti dopo lo straordinario impatto nel Chelsea; con lui uno tra Lingard e Sterling, ma attenzione a Jadon Sancho e ovviamente Sterling che potrebbero accompagnare Harry Kane che giostrerà come prima punta. La Bulgaria di Krasimir Balakov si dispone invece con il 4-3-3: Mhaylov in porta, Nedyalkov e Bozhnikov davanti a lui (ma occhio a Kristian Dimitrov, in gol nell’ultima partita) con due terzini che dovrebbero essere Strahil Popov e Goranov. A centrocampo la regia sarà garantita da Kostadinov, che avrà come supporto le due mezzali Nedelev e Ivelin Popov (il capitano); nel tridente offensivo Despodov e Ivanov dovrebbero rappresentare gli esterni, al centro del reparto agirà invece Ismail Issa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Inghilterra Bulgaria ci parlano di una partita scontata: vale appena 1,07 la somma giocata il segno 1 che identifica la vittoria dei Tre Leoni, ma ancor più incredibile è il valore di 30,00 volte la cifra puntata per il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno. Anche il pareggio porterebbe in dote una cifra decisamente redditizia, ovvero 10,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



