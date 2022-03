Diretta Inghilterra Costa d’Avorio/ Streaming video tv: amichevole di lusso a Wembley

DIRETTA INGHILTERRA COSTA D’AVORIO: ALTRA AMICHEVOLE PER I TRE LEONI

Inghilterra Costa d’Avorio è in diretta da Wembley, alle ore 20:45 di martedì 29 marzo: la partita rappresenta la seconda amichevole internazionale in questa finestra dedicata soprattutto alle qualificazioni Mondiali. I tre leoni, già in Qatar per aver vinto il loro girone, hanno giocato qui il primo impegno e hanno battuto la Svizzera per 2-1, mostrando di voler riscattare la finale degli Europei persa in casa e iniziando a studiare le mosse che potrebbero portare a modificare la rosa dei convocati per i Mondiali, naturalmente rispetto alla scorsa estate.

La Costa d’Avorio invece ha perso contro la Francia (stesso risultato) e in generale gioca le amichevoli di fine marzo perché in Qatar non ci andrà, altro segnale di come il grande ciclo degli Elefanti di un tempo sia da rivoluzionare (in Coppa d’Africa è comunque arrivata un’eliminazione solo ai rigori e contro l’Egitto, anche se agli ottavi ). Ora è tempo di concentrarsi su quello che succederà nella diretta di Inghilterra Costa d’Avorio, pertanto mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida e utile valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA INGHILTERRA COSTA D’AVORIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Inghilterra Costa d’Avorio non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno queste amichevoli internazionali, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta Inghilterra Costa d’Avorio in streaming video per seguire la partita. Per avere accesso ad alcune informazioni utili consigliamo comunque di visitare i profili che la UEFA mette a disposizione sui social network: in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e questo vale anche per le due federazioni le cui nazionali si affrontano oggi in campo.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA COSTA D’AVORIO

Gareth Southgate ha parlato di cambi che opererà nella diretta Inghilterra Costa d’Avorio: Stones e Smith Rowe possono tornare tra i disponibili, al momento noi puntiamo su Pope come portiere e una linea difensiva che potrebbe schierare Mings e Maguire con il suddetto Stones o un confermato da sabato (magari Ben White) mentre a destra è arrivato l’esordio per Walker-Peters che andrebbe per la sua seconda partita, con Mitchell titolare sull’altro versante. In mezzo al campo ci aspettiamo che almeno Declan Rice ci sia, con lui Bellingham o Ward-Prowse; allo stesso modo, davanti potrebbe giocare Watkins (ma Kane cerca di avvicinare il record di gol e potrebbe esserci) con Grealish e Sterling alle sue spalle.

Cambierà anche la Costa d’Avorio di Patrice Beaumelle: in porta dovrebbe essere confermato Badra Ali Sangaré, ma in difesa Adbadou e Kossounou possono avere la maglia da centrali con Aurier a destra e Hassane Kamare a sinistra. In mezzo al campo Akoukou può giocare come regista basso, e il supporto di due mezzali che possono essere Fousseny Coulibaly e Ibrahim Sangaré, dunque con Kessié a riposo; potrebbero rimanere fuori anche Haller e Zaha, in questo caso a giocare come titolari sarebbero Karim Konaté come centravanti e almeno uno tra Gradel e Cornet (a sinistra), in ballottaggio anche Kouassi e dunque nemmeno Pépé è certo della maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano il pronostico sulla diretta Inghilterra Costa d’Avorio ci forniscono informazioni abbastanza nette. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,42 volte la puntata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo della squadra in trasferta (segno 2) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe equivalente a 7,00 volte l’importo che avrete deciso di investire.











