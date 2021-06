Diretta/ Inghilterra Croazia (Europei) streaming video tv: subito big match!

DIRETTA INGHILTERRA CROAZIA: SFIDA COMBATTUTA!

Inghilterra Croazia, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio. Subito big match visto che si affrontano due delle prime quattro classificate ai Mondiali del 2018.

Da una parte la Croazia che si è giocata la finalissima a Mosca, poi persa contro la Francia, dall’altra gli inglesi che hanno bissato il quarto posto di Italia ’90, perdendo la “finalina” contro il Belgio dopo aver perso ai tempi supplementari la semifinale proprio contro la Croazia.

Una rivincita importante per gli inglesi che si presentano all’appuntamento con grandi ambizioni, con una squadra ringiovanita e che appare molto forte sulla carta, anche se forse con un pizzico di inesperienza. La Croazia però non può essere ignorata o sottovalutata, capace di importantissimi exploit nella sua storia anche se gli Europei non l’hanno mai vista andare oltre i quarti di finale, di contro ai Mondiali è arrivato un secondo posto nel 1998 e l’approdo in finale 20 anni dopo.

DIRETTA INGHILTERRA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Croazia verrà trasmessa su Rai Uno, essendo una di quelle del calendario degli Europei scelte dalla tv di Stato: il canale è disponibile a tutti sul digitale terrestre con la possibilità dell’alta definizione, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’amichevole anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente mediante il sito (www.raiplay.it) o l’app Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY Tutti gli abbonati Sky Calcio avranno comunque la possibilità di seguire il match anche sul satellite, con Sky che trasmette per intero la competizione continentale, e anche in diretta streaming video via internet tramite l’applicazione o il sito Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA CROAZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Austria e Macedonia presso il Wembley Stadium di Londra. Gli inglesi allenati da Gareth Southgate scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Foden, Kane, Sterling. Risponderà la formazione croata guidata in panchina da Zlatko Dalic con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: ivakovic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic, Kovacic, Modric, Brozovic, Perisic, Kramaric, Rebic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Inghilterra Croazia possiamo consultare le quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa porta in dote un guadagno pari a 1.70 volte la puntata, valore di 3.50 posto sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio mentre il segno 2, a regolare il successo della formazione ospite, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 5.25 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.

