Diretta Inghilterra Danimarca/ Streaming video Rai: Leoni favoriti (Euro 2020)

Inghilterra Danimarca, in diretta dallo stadio di Wembley a Londra, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 7 luglio 2021, come seconda semifinale degli Europei 2020, che promuoverà alla finale di domenica o i favoriti padroni di casa oppure la rivelazione del torneo. La diretta di Inghilterra Danimarca vede dunque senza ombra di dubbio favoriti sulla carta gli uomini di Gareth Southgate, che arrivano in semifinale sull’onda della vittoria per 4-0 contro l’Ucraina nei quarti di finale e più in generale di un percorso con zero gol subiti in cinque partite disputate finora nella fase finale di Euro 2020. L’obiettivo è palese: sfruttare il fattore campo per giungere alla prima finale della storia per l’Inghilterra, che incredibilmente non si è mai giocata un Europeo.

La Danimarca invece lo ha addirittura vinto nel 1992 e la storia del gruppo di Kasper Hjulmand dopo il malore di Christian Eriksen potrebbe ispirare paragoni con la vicenda di 29 anni fa: superata la Repubblica Ceca ai quarti, l’ostacolo ora è ben più duro, ma non c’è nulla da perdere per Kjaer e compagni. Cosa ci dirà Inghilterra Danimarca?

DIRETTA INGHILTERRA DANIMARCA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Inghilterra Danimarca sarà trasmessa sia su Rai Uno in chiaro per tutti sia da Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Siamo infatti ormai giunti alle semifinali degli Europei 2020, naturalmente trasmesse sia sulla Rai sia su Sky. Raddoppia pure la diretta streaming video, che sarà fornita sia da Rai Play per tutti sia da Sky Go per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI INGHILTERRA DANIMARCA

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA

Nelle probabili formazioni di Inghilterra Danimarca, ci attendiamo conferme da parte di Gareth Southgate dopo la nettissima vittoria inglese contro l’Ucraina. Ecco dunque il modulo 4-2-3-1 con il portiere Pickford che è ancora imbattuto; davanti a lui formeranno la linea a quattro della retroguardia da destra a sinistra Walker, Stones, Maguire e Shaw; nel cuore della mediana titolari Phillips e Rice; infine, ecco un reparto offensivo con il giovanissimo Sancho a destra, Mount in posizione da trequartista centrale e Sterling ala sinistra in appoggio al centravanti Kane, che ha segnato tre gol fra ottavi e quarti. Anche sul fronte danese non ci aspettiamo stravolgimenti. Il commissario tecnico Kasper Hjulmand dovrebbe di conseguenza dare fiducia al modulo 3-4-3 con il figlio d’arte Schmeichel in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Christensen e Vestergaard ai fianchi di Kjaer; a centrocampo ecco invece Stryger Larsen a destra, i due centrali Delaney e Hojbjerg più Maehle che agirà come esterno sinistro; infine nel tridente d’attacco dovremmo vedere in azione Braithwaite, Dolberg (che però è in ballottaggio con Poulsen) e Damsgaard.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Danimarca secondo le quote proposte dall’agenzia Snai. Naturalmente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,73 mentre poi si sale fino a quota 3,60 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse arrivare la vittoria esterna della Danimarca.



