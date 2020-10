Diretta Inghilterra Danimarca/ Streaming video tv: inglesi favoriti in Nations League

DIRETTA INGHILTERRA DANIMARCA: PER RIMANERE IN TESTA!

Inghilterra Danimarca verrà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano e, in programma alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre, si gioca per la quarta giornata della Nations League 2020-2021. I tre leoni comandano il gruppo 2 della Lega A, dopo la grande vittoria di domenica: una rimonta contro il Belgio che ha permesso di operare il sorpasso ai danni dei Diavoli Rossi, dunque al momento Gareth Southgate è padrone del suo destino anche se sa di dover andare in terra belga a giocarsi quella che sarebbe la seconda qualificazione alla Final Four del torneo. La vittoria inglese ha permesso anche alla Danimarca di avvicinarsi: gli scandinavi infatti sono andati a fare la voce grossa in Islanda, segnando tre gol a una nazionale che è lontana parente di quella che aveva entusiasmato nel 2016. Attenzione ai danesi, che già nella sfida di andata avevano bloccato gli avversari di questa sera; aspettando dunque la diretta di Inghilterra Danimarca proviamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita di Nations League.

DIRETTA INGHILTERRA DANIMARCA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Danimarca non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, a meno di variazioni di palinsesto; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita di Nations League, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale www.uefa.com, accedendo all’apposita sezione dedicata a questa competizione, oppure gli account che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA

Gareth Southgate gioca ormai stabilmente con la difesa a tre: in Inghilterra Danimarca, davanti a Pickford, si candida Coady che potrebbe prendere il posto di un Walker che a questo punto entra in competizione con Alexander-Arnold e Reece James per la fascia destra, mentre Maguire e Eric Dier vanno verso la conferma. Kane c’è, e sarà probabilmente titolare: con lui agiscono Grealish e Sancho come trequartisti, mentre a sinistra potremmo avere la conferma di Trippier e un centrocampo nel quale Henderson e Declan Rice restano favoriti, pur se Kalvin Phillips ha velleità da titolare.

La Danimarca dovrebbe restare quella di domenica sera: Kasper Hjulmand schiera dunque un 4-2-3-1 con Kjaer e Christensen a protezione di Kasper Schmeichel, Wass e Skov sono i due terzini che hanno spinta offensiva e daranno una mano nell’impostazione ai due mediani, ovvero Delaney e Hojbjerg. Sulla trequarti Yussuf Poulsen parte in vantaggio su Skov Olsen, Eriksen sarà il riferimento centrale con Braithwaite da esterno tattico a sinistra, la prima punta sarà ancora Dolberg ma attenzione eventualmente a Pione Sisto, con Braithwaite centravanti, e l’attaccante del Monza Gytkjaer.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, i tre leoni partono favoriti nel pronostico di Inghilterra Danimarca: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,70 volte la cifra puntata, mentre per il pareggio – regolato come sempre dal segno X – la vincita corrisponderebbe a 3,75 volte la giocata con questo bookmaker. Per il successo danese dovrete investire sul segno 2, e in questa eventualità andreste a intascare 4,75 volte la cifra messa sul piatto.

