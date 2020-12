Diretta Inghilterra Francia/ Streaming video Canale 20: finale Autumn Nations Cup!

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: FINALE AUTUMN NATIONS CUP

Inghilterra Francia, in diretta dal Twickenham Stadium di Londra, è la partita di rugby in programma oggi, domenica 6 dicembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00, secondo il fuso orario italiano. Si chiude con la tanto attesa diretta tra Inghilterra e Francia questa prima brillante edizione dell’Autumn Nations Cup, torneo che come è noto, è nato per prendere il posto del classico tour che le nazionali di rugby intraprendevano ogni autunno (molto complicato da organizzare in tempo di pandemia). Nella casa dei Tre Leoni infatti oggi pomeriggio ci attenderà quella che è la finalissima di questa manifestazione, tra le prime due classificate dei rispettivi gironi e dunque la nazionale inglese, leader del gruppo A, e i galletti di Galthiè, protagonisti di un percorso eccezionale nel girone B (lo stesso dell’Italia). Benchè pure si tratti solo di un test match, l’attesa in vista della finale di questo pomeriggio è grande: non scordiamo infatti che questo sarà pure l’ultimo appuntamento ufficiale della stagione del rugby 2020 e che entrambe le nazionali vorranno certo chiudere l’anno nel modo migliore.

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: COME SEGUIRE IL TEST MATCH IN STREAMING CANALE 20

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la finale per l’Autumn Nations Cup 2020, e dunque l’attesa diretta tra Inghilterra e Francia di questo pomeriggio sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20: ad accompagnarci saranno le voci di Gianluca Barca e Mauro Bergamasco. La sfida odierna sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: IL CONTESTO

Benché pure si tratti di un torneo amichevole, pure l’attesa verso la diretta tra Inghilterra e Francia, finale per il primo posto dell’Autumn Nations cup 2020, è davvero grande. Specie se consideriamo il cammino impeccabile che le due nazionali hanno fin qui condotto e non solo nella manifestazione amichevole. Ricordiamo infatti che la Tre leoni ha fatto bottino pieno nel gruppo A, superando Georgia, Galles e pure l’Irlanda: pure la nazionale vincente dell’ultima edizione del Sei Nazioni è impaziente di superare anche i temibili galletti, per confermarsi come la migliore sul continente europeo in questo complicato 2020. Non meno desiderosi di vincere la finale per l’Autumn Nations Cup sono però i francesi di Galthiè, di certo tra le più belle sorprese di questa stagione 2020 del rugby che ormai giunge al termine. Il giovane gruppo francese infatti, ha realizzato fin dalla sua creazione, grandissime cose in campo: ricordiamo il secondo posto nel Sei Nazioni (a pari punti con l’Inghilterra), come ovviamente il percorso lineare appena osservato in questa Autumn Cup. Nel torneo amichevole la Francia ha infatti chiuso il girone A a punteggio pieno, superando agilmente e spesso anche con risultati importanti Scozia e Italia (con le Figi è stato però successo a tavolino, per l’indisponibilità della nazionale avversaria). Considerato dunque stato di forma e contesto. È facile immaginarsi per la diretta tra Inghilterra e Francia, un match tesissimo, dove sarà difficile fissare un pronostico: l’ultima parola l’avrà il campo.

