DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: UNA PARTITA MITICA A TWICKENHAM

In questo torneo ogni partita è affascinante, però la diretta Inghilterra Francia ci offrirà dallo stadio di Twickenham a Londra il confronto fra i due colossi del 6 Nazioni 2025 di rugby, con inizio alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali). Anche se Irlanda, Galles e Scozia possono mettere sul piatto un rapporto ancora più viscerale con la palla ovale, parliamo delle due nazioni più “potenti” del rugby europeo, le uniche due che hanno raggiunto la finale in Coppa del Mondo – e l’Inghilterra anche un titolo nel 2003. Attenzione però, perché oggi nella diretta Inghilterra Francia entrambe si giocheranno moltissimo per le sorti della manifestazione.

L’Inghilterra settimana scorsa ha perso 27-22 in Irlanda, al termine di una prestazione comunque positiva contro quella che al momento è verosimilmente la migliore nazionale europea, ma per gli inglesi il concetto di “sconfitta onorevole” non esiste. Vincere il trofeo è già diventato più complicato e il secondo ko di fila farebbe malissimo. La Francia invece ha travolto 43-0 il Galles, ma dopo il non esaltante torneo del 2024 sarà evidentemente la trasferta di Twickenham a indicarci se davvero i Bleus potranno sognare in grande: le risposte non potranno essere positive per tutti nella diretta Inghilterra Francia…

INGHILTERRA FRANCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Inghilterra Francia in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, quindi Sky Go e Now Tv saranno i riferimenti per la diretta streaming video.

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: CHI PUÒ CONTINUARE A SOGNARE?

La diretta Inghilterra Francia quindi ci dirà molto: gli inglesi non vincono il 6 Nazioni dal 2020, i francesi lo hanno vinto una sola volta nelle ultime quattordici edizioni e oggi sicuramente una delle due saluterà ogni ambizione – un pareggio sarebbe una condanna per l’Inghilterra, già sconfitta in Irlanda. Per la Francia potrebbe rimanere aperta una speranza anche con un ko, dopo il 43-0 d’apertura, ma è chiaro che i Galletti sarebbe fondamentale vincere per spazzare via i ricordi del 2024, quando persero con 21 punti di scarto in casa contro l’Irlanda e pareggiarono a fatica “persino” contro gli Azzurri.

D’altro canto l’Inghilterra arriva da ben quattro edizioni consecutive nelle quali ha sempre perso almeno due partite e non ha mai chiuso nemmeno al secondo posto nella classifica finale. Considerata la sconfitta all’esordio in Irlanda, un altro passo falso significherebbe rassegnarsi al quinto torneo consecutivo da comprimaria, una delusione che sarebbe amarissima per i Leoni. Il rugby prova ad allargare i confini in qualche modo, ne è conferma la designazione del georgiano Nika Amashukeli come arbitro della diretta Inghilterra Francia, però le motivazioni affondano le radici nel blasone di due colossi che non vogliono mai rassegnarsi a fare da comprimari…