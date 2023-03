Diretta Inghilterra Francia/ Streaming video tv: speranze per due! (Sei Nazioni 2023)

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: UNA GRANDE CLASSICA!

Inghilterra Francia, che sarà diretta dall’arbitro neozelandese Ben O’Keeffe, si gioca alle ore 17:45 italiane di sabato 11 marzo: siamo ovviamente a Twickenham, il tempio londinese degli inglesi, per la quarta giornata del Sei Nazioni 2023. Il celebre torneo di rugby si avvia alla sua conclusione: per entrambe le nazionali questa partita può essere determinante per provare a vincere il torneo, di sicuro una bella occasione ce l’ha l’Inghilterra che, reduce dalla vittoria in Galles, all’ultima giornata andrà a Dublino e dunque nella sfida diretta potrebbe mettere le mani sul trofeo.

La Francia spera allo stesso modo, ovviamente dovrà vincere oggi – dopo averlo fatto con la Scozia – e chiudere i conti nell’ultimo turno quando se la vedrà con i Dragoni, attualmente ultimi in classifica e dunque avversari abbordabili. I Bleus però dovrebbero chiedere un favore all’Inghilterra e rischierebbero di dover contare parecchio la differenza punti; vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Inghilterra Francia che potrebbe leggermente dipanare la matassa, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulla partita.

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Francia sarà fornita dalla televisione satellitare: sui canali Sky infatti vanno in onda tutte le partite di questo Sei Nazioni 2023, appuntamento riservato agli abbonati che in alternativa potranno avvalersi, qualora non avessero a disposizione un televisore, del servizio di diretta streaming video. Assistere alla partita in mobilità, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà possibile grazie all’applicazione Sky Go, che ricordiamo essere attivabile senza costi aggiuntivi inserendo i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA INGHILTERRA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Inghilterra Francia rappresenta ovviamente un grande classico all’interno del Sei Nazioni 2023, e come già detto in questa edizione del torneo vale parecchio. I galletti dopo aver battuto l’Italia sono caduti in Irlanda e hanno dovuto inseguire; è stato dunque importante il colpo interno contro la Scozia (soprattutto perché questa avversaria era arrivata imbattuta a Saint Denis) e dunque in questo modo la Francia si è rimessa in corsa per quello che, ricordiamo, sarebbe un back to back avendo vinto il Sei Nazioni lo scorso anno.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, malissimo l’esordio contro la Scozia con la terza sconfitta consecutiva nella Calcutta Cup, poi le rose si sono rifatte superando l’Italia e quindi hanno completato, per il momento, la loro opera con il successo di Cardiff. Per gli inglesi vincere oggi sarebbe appunto una grande occasione per poi fare la voce grossa a Dublino, naturalmente però tanto dipenderà dall’Irlanda che al momento si sta rivelando dominante, e che domani potrebbe chiudere virtualmente i conti al Murrayfield…











