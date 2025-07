DIRETTA INGHILTERRA GALLES DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo davvero parlare della diretta Inghilterra Galles donne in tempo reale: la partita degli Europei 2025 sta per prendere il via, abbiamo già citato la storia della nazionale gallese e quindi sappiamo che questo è il primo incrocio nella fase finale di un grande torneo. Abbiamo delle sfide nelle qualificazioni, un totale di quattro: il Galles può andare fiero di aver pareggiato in territorio inglese nell’aprile 2018, ma a fine agosto la partita di ritorno era terminata con un netto 3-0 a favore delle leonesse, che in generale sono nettamente in vantaggio nel bilancio.

Toni Duggan, Jill Scott e Nikita Parris a segnare i gol della vittoria inglese; il Galles, dato incredibile, non ha mai segnato contro l’Inghilterra e ha subito un totale di 9 gol, la vittoria più ampia per le leonesse è sempre esterna ed era maturata nell’agosto 2014, ancora per le qualificazioni ai Mondiali, stavolta un 4-0 con i gol di Karen Carney, Eniola Aluko (che ha giocato nella Juventus), Laura Bassett e Lianne Sanderson. Questa sera c’è davvero l’ampia possibilità che il risultato sia simile, ma finchè non assisteremo a questi 90 minuti di San Gallo non potremo saperlo; per questo ci mettiamo comodi lasciando la parola al campo, si gioca la diretta Inghilterra Galles donne! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA INGHILTERRA GALLES DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Non sarà la diretta Inghilterra Galles donne a essere trasmessa in tv questa sera, potrete dunque seguire la partita su Uefa.tv in diretta streaming video.

INGHILTERRA GALLES DONNE: SFIDA SCONTATA!

La diretta Inghilterra Galles donne ci presenta una partita sulla carta scontata: alle ore 21:00 di domenica 13 luglio all’Arena St. Gallen si gioca per la terza giornata nel girone D agli Europei 2025 di calcio femminile, le leonesse hanno un piede nei quarti di finale dopo la roboante vittoria contro l’Olanda.

Sconfitta all’esordio, l’Inghilterra campione in carica ha rischiato davvero parecchio, almeno sulla carta, ma il 4-0 alle orange ha rimesso le cose a posto perché ora si affronta la nazionale materasso di questo girone, il Galles che fino a qui ha sempre perso incassando un totale di 7 gol.

Gallesi che sono sostanzialmente eliminate: avrebbero bisogno di una vittoria larga e della contemporanea sconfitta dell’Olanda – sempre larga – per avere speranze con la differenza reti, contro la Francia non è bastato il temporaneo pareggio di Jessica Fishlock.

Aspettando allora che la partita prenda il via, con l’analisi della diretta Inghilterra Galles donne possiamo provare a capire in che modo queste due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di San Gallo, di conseguenza ci prendiamo del tempo utile a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GALLES DONNE

Solito 4-3-3 per Sarina Wiegman nella diretta Inghilterra Galles donne, con le scelte che dovrebbero essere confermate rispetto a martedì. In porta ovviamente Hampton, Bronze e Carter sugli esterni, Williamson e Greenwood a formare la coppia centrale di difesa. In mezzo al campo comanda come sempre Keira Walsh, poi ecco Ella Toone e Stanway da mezzali: tre dei quattro gol contro l’Olanda sono arrivate da loro, l’altro l’ha segnato Lauren James che giocherà a destra nel tridente con Hemp a sinistra, in mezzo come sempre Alessia Russo.

Da capire se Rhian Wilkinson vorrà cambiare qualcosa nel suo Galles, che verosimilmente potrebbe presentarsi con Josephine Green e Gemma Evans a protezione del portiere Middleton-Patel, Esther Morgan e Woodham ad agire sulle corsie laterali e il capitano Angharad James a presidiare la zona centrale del campo, con l’ausilio di Barton e Rowe che le daranno una mano. Fishlock, come detto andata in gol contro la Francia, potrebbe rimanere la scelta come centravanti, ai suoi lati giocherebbero Holland e Ffion Morgan che completeranno il reparto avanzato.

INGHILTERRA GALLES DONNE: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Inghilterra Galles donne abbiamo anche le quote che sono state emesse dall’agenzia Sisal, anche in questo caso bisogna parlare di un clamoroso vantaggio per le leonesse con un valore di appena 1,05 volte la posta in palio sul segno 1, già con il segno X per il pareggio andreste a guadagnare 14,00 volte la giocata e addirittura il segno 2 che regola la vittoria del Galles porta in dote una vincita che corrisponde a, clamorosamente, 40,00 volte quello che avrete messo sul piatto.