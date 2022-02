Diretta Inghilterra Galles/ Streaming video tv: derby già decisivo? (Sei Nazioni)

DIRETTA INGHILTERRA GALLES: IL BIG MATCH DEL SEI NAZIONI!

Inghilterra Galles sarà diretta dallo scozzese Mike Adamson, e va in scena alle ore 17:45 di sabato 26 febbraio: siamo ovviamente a Twickenham e questa partita è valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2022. Il grande rugby torna dunque a farci compagnia in uno dei suoi templi: questa partita mette a confronto le due nazionali che hanno vinto gli ultimi due trofei, in una situazione di classifica che ci dice di una vittoria a testa ma gli inglesi che possono vantare due punti addizionali, e dunque hanno anche due punti in più rispetto ai Dragoni.

La terza giornata vuol dire che siamo nella metà esatta del Sei Nazioni 2022: è già quasi il momento di tirare le somme, staremo allora a vedere quello che succederà in campo e bisogna anche tenere conto del fatto, nel presentare la diretta di Inghilterra Galles, che la nazionale che gioca in casa deve naturalmente provare a sfruttare il fattore campo e arriva dalla roboante vittoria sull’Italia, ma i Dragoni si sono rilanciati battendo la Scozia. Non resta allora che affidarsi al campo…

DIRETTA INGHILTERRA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Galles sarà sui canali della televisione satellitare: il Sei Nazioni 2022 infatti è tornato a essere appannaggio di questa emittente, e sarà dunque possibile assistere al match previa sottoscrizione di un abbonamento (a pagamento) per il pacchetto base di Sport.

Per quanto riguarda la diretta Inghilterra Galles in streaming video, come sempre i clienti potranno avvalersi dell’alternativa fornita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Consigliamo infine la consultazione dei profili ufficiali del Sei Nazioni, per le informazioni utili: in particolare l’account Twitter, che trovate all’indirizzo @SeiNazioniRugby.

DIRETTA INGHILTERRA GALLES: RISULTATI E CONTESTO

È allora davvero interessante questa diretta di Inghilterra Galles che sta per arrivare a farci compagnia. La nazionale inglese l’abbiamo vista da molto vicino quando all’Olimpico ha demolito l’Italia, in una partita che purtroppo per noi non ha avuto storia, e adesso gioca per la prima volta a Twickenham in questo Sei Nazioni 2022 sapendo di avere una bella occasione per allungare in classifica, anche se è già sfumata l’occasione di fare il Grande Slam si può chiaramente puntare a vincere il trofeo. Inghilterra che però aveva deluso nella partita inaugurale contro la Scozia, andando incontro a una sconfitta inaspettata: naturalmente il ko del Murrayfield potrebbe costare caro, ma lo scopriremo procedendo con il calendario della competizione.

Che possa essere un riscontro utile forse no, visto che ogni partita fa storia a sé, ma il Galles contro la Scozia ha vinto nella giornata precedente a questa; vero è anche che i Dragoni hanno giocato quel match sul proprio terreno del Millennium Stadium, e in aggiunta potremmo anche citare la sconfitta che la nazionale gallese aveva subito all’esordio contro l’Irlanda, che ci poteva stare ma forse non segnando appena 7 punti. Insomma, stiamo parlando di due nazionali che si sono rifatte nella seconda giornata del Sei Nazioni 2022 ma che devono ancora sistemare qualcosa, sarà molto interessante scoprire quale delle due si prenderà la vittoria…

