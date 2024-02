DIRETTA INGHILTERRA GALLES/ Video streaming tv: uno stadio leggendario (Sei Nazioni 2024, 10 febbraio)

DIRETTA INGHILTERRA GALLES: LO STADIO

Nel parlare della diretta di Inghilterra Galles possiamo anche dire che, naturalmente, la partita del Sei Nazioni 2024 si gioca a Twickenham, stadio che prende il nome dal sobborgo di Richmond upon Thames, nella zona Sudovest della città di Londra. Questo stadio fa anche la storia del torneo, perché tra quelli che ospitano le sei nazionali che giocano la competizione è il più antico: l’inaugurazione è avvenuta nel 1909 ed è anche una bella occasione ricordare oggi quella data, perché la prima sfida di sempre era stata una Inghilterra Galles che si era conclusa sul risultato di 11-6 in favore dei padroni di casa.

Non finisce qui, perché Twickenham – che è di proprietà della Rugby Football Union – è anche l’impianto che in termini assoluti ha ospitato il maggior numero di partite internazionali: per intenderci, per ben tre volte è stato la sede della Coppa del Mondo e per due volte ha ospitato una finale, nel 1991 e nel 2015, anche se purtroppo i tifosi non hanno mai visto un successo dell’Inghilterra in questo contesto. Twickenham ospita ben 82000 posti a sedere, e ha scritto nuovamente una pagina di storia nel Sei Nazioni perché Inghilterra Francia, lo scorso anno, è stata la partita di rugby femminile con più spettatori di sempre. (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA GALLES STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Galles è affidata ai canali della televisione satellitare: è infatti Sky Sport a trasmettere tutte le partite del Sei Nazioni 2024 e naturalmente non farà eccezione questo match, che sarà riservato agli abbonati a questa emittente. In assenza di un televisore si potrà avere accesso alle immagini anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti, per i clienti, installare e attivare l’applicazione Sky Go sui loro dispositivi mobili, come PC, tablet e smartphone. In alternativa, per la mobilità, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

GIÀ IMPORTANTE PER LE ROSE!

Inghilterra Galles, che sarà diretta dall’arbitro neozelandese James Doleman, si gioca alle ore 17:45 di sabato 10 febbraio a Twickenham, Londra: siamo nella seconda giornata del Sei Nazioni 2024, e il derby è già molto importante per definire i rapporti di forza di questo torneo di rugby. Questo almeno per quanto riguarda l’Inghilterra, che però non sembra competitiva per la vittoria: le rose infatti hanno sfiorato il patatrac all’esordio, battendo l’Italia solo di misura e prendendosi una vittoria che ha dato morale ma certamente ha detto delle difficoltà di questa nazionale.

Il Galles invece ha già perso, battuto in casa dalla Scozia: una sconfitta che già oggi potrebbe allontanare i sogni di rivincere il Sei Nazioni, ma chiaramente ci sono altre partite da giocare e dunque bisognerà vedere. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Inghilterra Galles prenda il via, possiamo andare a vedere quali siano alcuni dei temi principali che eventualmente emergeranno da questa intrigante partita di Twickenham valida per il Sei Nazioni 2024.

DIRETTA INGHILTERRA GALLES: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Inghilterra Galles, e bisogna dire che questa partita del Sei Nazioni 2024 mette a confronto due nazionali che l’anno scorso hanno deluso le aspettative; in particolare i Dragoni, che sono riusciti a battere solo l’Italia e hanno iniziato questo nuovo torneo ancora in difficoltà, perdendo in casa contro la Scozia e mostrando come al momento debbano ancora fare un po’ di strada per tornare sui livelli che nel 2021 avevano permesso loro di mettere le mani sul Sei Nazioni.

L’Inghilterra allo stesso modo aveva fatto parecchio male, vincendo solo due partite; poi però è arrivata la Coppa del Mondo e qui questa nazionale ha ritrovato smalto e vigore, diventando l’unica europea capace di raggiungere la semifinale anche se poi l’ha persa nell’eterna sfida contro il Sudafrica. La vittoria di Roma contro l’Italia ha lasciato parecchi punti interrogativi, ma oggi per il Sei Nazioni 2024 siamo a Twickenham e, davanti al suo pubblico, l’Inghilterra potrebbe improvvisamente ritrovare il suo gioco e battere il Galles in una partita che comunque, almeno sulla carta, vede le rose partire favorite.











