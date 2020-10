Diretta Inghilterra Galles/ Streaming video tv: gran derby in amichevole

DIRETTA INGHILTERRA GALLES: A WEMBLEY VA DI SCENA IL DERBY

Inghilterra Galles, in diretta dallo stadio di Wembley alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, è il classico derby britannico che vale come partita amichevole in vista dei prossimi impegni di Inghilterra e Galles nei rispettivi gironi della Uefa Nations League 2020-2021, per gli inglesi in Serie A e per i gallesi in Serie B. Arriviamo alla diretta di Inghilterra Galles dunque sulla scia delle prime partite ufficiali disputate a settembre dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus, che ha fatto rinviare di un anno pure gli Europei. L’Inghilterra aveva vinto in Islanda e poi qualche giorno dopo pareggiato in Danimarca, mentre il Galles è a punteggio pieno e punta dunque alla promozione in Serie A. Questa sera invece si tratta di un’amichevole, che però tra Inghilterra e Galles non può mai essere una sfida banale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA GALLES

La diretta tv di Inghilterra Galles non sarà garantita da canali televisivi italiani e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video ufficiale per questa partita amichevole. I siti e i profili social delle due Federazioni saranno dunque i punti di riferimento più preziosi per avere notizie in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GALLES

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Inghilterra Galles. La notizia di spicco, anche perché coinvolge un “italiano”, è l’assenza di Ramsey, bloccato dall’isolamento fiduciario che in questi giorni sta riguardando i giocatori della Juventus. Il Galles dunque sarà privo della sua stella contro i cugini inglesi, che dovrebbero proporre a loro volta una formazione almeno parzialmente sperimentale, dal momento che poi ci saranno due partite ufficiali nella Nations League. Il punto di riferimento in attacco dovrebbe essere Rashford così come Maguire in difesa, ma le scelte del c.t. Southgate potrebbero regalarci sorprese fino all’ultimo istante.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, osserviamo anche il pronostico di Inghilterra Galles secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti i padroni di casa inglesi la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,33. Si sale poi già fino a quota 5,00 per il pareggio (segno X), mentre un colpaccio del Galles varrebbe 9,00 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno 2.



