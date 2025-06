Diretta Inghilterra Germania, streaming, video e tv: alla Cluj Arena va in scena uno dei classici del calcio europeo, in versione Under 21.

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Inghilterra Germania U21 stiamo per raccontare una partita classica anche a livello giovanile, una partita che ha 18 precedenti e che è stata per due volte la finale degli Europei. La prima era ancora in andata e ritorno: ad Hillsborough vittoria inglese con Gary Owen (doppietta) e Justin Fashanu, il gol di Rudi Voeller nel finale aveva dato speranze alla Germania che al ritorno aveva vinto 3-2, purtroppo al vantaggio di Pierre Littbarsky (già finalista ai Mondiali con la nazionale maggiore) avevano risposto Mike Duxbury e Paul Goddard, inutile il ribaltone tedesco sempre con lo scatenato Littbarski, autore di altri due gol.

Diretta/ Udinese Torino U17 (risultato 0-0) streaming video tv: Vettor, pallone a lato! (oggi 18 giugno 2025)

La seconda finale degli Europei è quella del 2009, e stavolta era andata diversamente: nazionale fortissima quella Germania di Horst Hrubesch, che aveva dominato prendendosi un 4-0 frutto dei gol di Gonzalo Castro, Mesut Ozil e Sandro Wagner (doppietta). Nel 2017 ecco poi una semifinale: reti di Davie Selke, Demaray Gray, Tammy Abraham e Felix Platte, rigori e, naturalmente, vittoria della Germania con errori decisivi di Abraham e Nathan Redmond, grande eroe il portiere tedesco Julian Pollersbeck. Il nuovo capitolo di questa diretta Inghilterra Germania vale meno ma si tratta sempre e comunque di una partita molto sentita, dunque trasferiamoci in campo per scoprire come andranno le cose perché si gioca davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Real Madrid Al Hilal (risultato 0-0) video streaming tv: finalmente si gioca! (oggi 18 giugno)

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inghilterra Germania sarà trasmessa gratuitamente mercoledì 18 giugno alle ore 21 su UEFA.tv, sito ed app della Union of European Football Associations che detiene i diritti di trasmissione di questo campionato europeo giovanile.

INGHILTERRA GERMANIA, UN CLASSICO IN CHIAVE GIOVANILE

Martedì 18 giugno alle ore 21:00 andrà in scena la diretta Inghilterra Germania, che vedrà affrontarsi due delle selezioni più attese del panorama europeo, in una sfida che promette spettacolo e gol tra due nazionali dal ricco passato anche a livello Under 21. L’Inghilterra, campione in carica, si gioca l’accesso alla fase a eliminazione diretta e potrebbe bastarle anche un pareggio per centrare l’obiettivo, ma dopo lo 0-0 contro la Slovenia di domenica la fiducia nei ragazzi di Lee Carsley ha subito un contraccolpo. La scelta di rinunciare a un centravanti di ruolo ha fatto discutere, e oggi i Tre Leoni dovranno cambiare marcia se vogliono evitare sorprese.

DIRETTA/ Slovenia Repubblica Ceca U21 (risultato 0-0) video streaming tv: via alla partita! (18 giugno 2025)

L’ultimo precedente con la Germania è favorevole: un 2-0 secco nella terza giornata dell’edizione 2023. Dall’altra parte, i tedeschi hanno già staccato il biglietto per i quarti trascinati da Nick Woltemade, che con quattro reti e due assist ha deciso le vittorie nette contro Repubblica Ceca e Slovenia, allungando a 17 partite consecutive la striscia di imbattibilità dei germanici. Ai ragazzi di Antonio Di Salvo basta un punto per chiudere il Gruppo B al primo posto, cosa che non accade dal 2019.

INGHILTERRA GERMANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per il big match, la diretta Inghilterra Germania. L’Inghilterra U21 si presenta con un undici estremamente competitivo: in porta c’è Beadle, mentre la difesa a quattro vede Gray e Livramento sulle corsie, con Cresswell e Quansah centrali. In mediana agiranno Hackney e Anderson, mentre dietro l’unica punta Rowe, spazio a tre talenti puri: il giovane Elliott dal Liverpool, McAtee e Nwaneri.

La Germania U21 risponde con Atubolu tra i pali e una retroguardia solida formata da Collins, Rosenfelder, Arrey Mbi e Brown. In mezzo al campo Martel e Reitz garantiranno copertura e geometrie. Sulla trequarti ci saranno Gruda, Tresoldi e Nebel a supporto del bomber Woltemade.

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA, LE QUOTE

Grande equilibrio per le scommesse nella diretta Inghilterra Germania U21: quote vicine con l’1 dato a 2.50, il 2 a 2.70 e il pari a 3.40. Gli inglesi partono leggermente favoriti per la qualità dei singoli, ma mai sottovalutare la Germania ha una tradizione solida. Il Goal a 1.65 può essere un’opzione interessante.