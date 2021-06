Diretta Inghilterra Germania/ Streaming video Rai 1: sfida di lusso (Europei 2020)

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA: SFIDA SPETTACOLARE!

Inghilterra Germania, in diretta dallo stadio di Wembley a Londra, si gioca alle ore 18.00 italiane di questo pomeriggio, martedì 29 giugno 2021, per gli ottavi dei finale degli Europei 2020. L’attesa è grande per questa partita, non serve nemmeno spiegare il perché: la diretta di Inghilterra Germania è sempre un grande evento, in questo stadio riporta alla mente soprattutto la celeberrima e tanto discussa finale dei Mondiali 1966, ma naturalmente adesso c’è in primo piano l’attualità.

L’esito della fase a gironi ci ha regalato Inghilterra Germania già agli ottavi, perché gli inglesi di Gareth Southgate hanno vinto il girone D mentre i tedeschi di Joachim Loew hanno chiuso al secondo posto il girone F. Inghilterra solida ma poco entusiasmante: tanto è bastato per vincere il girone con il successo contro la Repubblica Ceca alla terza giornata, ma probabilmente ci si attendeva di più dai Leoni, che ora devono dare una svolta al loro Europeo. Questo vale a maggior ragione per la Germania, che contro l’Ungheria si è salvata a fatica da una clamorosa eliminazione e ha convinto solo nella vittoria contro il Portogallo. Che cosa ci riserverà Inghilterra Germania?

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Germania sarà garantita anche in chiaro per tutti su Rai 1, raddoppiano così le possibilità di vedere questo ottavo di finale degli Europei 2020 che sarà naturalmente trasmesso anche da Sky Sport. Sarà di conseguenza doppia anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà garantita a tutti tramite Rai Play e riservata agli abbonati tramite il servizio Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Inghilterra Germania. Per Gareth Southgate la questione è delicata, tra le assenze di Chilwell e Mount e diversi ballottaggi ancora aperti. Disegniamo comunque un 4-2-3-1 con Pickford in porta; Walker, Stones, Maguire e Shaw dovrebbero comporre la difesa a quattro; Phillips e uno tra Henderson e Rice agiranno in mediana; dubbi sulla trequarti con Saka e Foden in ballottaggio entrambi con Grealish per affiancare Sterling alle spalle del centravanti Kane. Per la Germania le assenze di Klostermann e Hofmann dovrebbero pesare meno, Joachim Loew dovrebbe affidarsi al seguente modulo 3-4-3 dal primo minuto: Neuer in porta; difesa a tre composta da Ginter, Hummels e Rüdiger; a centrocampo da destra a sinistra Kimmich, Kroos, Goretzka e Gosens; infine il tridente d’attacco con Müller, Gnabry e Havertz titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco il pronostico su Inghilterra Germania in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa inglesi e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,55. Il segno 2 per la vittoria della Germania varrebbe invece 2,90 volte la posta in palio sul colpaccio tedesco, infine si salirebbe fino a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X).



