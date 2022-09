Diretta/ Inghilterra Germania streaming video tv: solo per la gloria

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA: INGLESI FAVORITI!

Inghilterra Germania, in diretta lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20.45 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la Lega A di UEFA Nations League. Partita che vale solo per la gloria, in Nations League il cammino delle due selezioni è già definito. Clamorosa retrocessione in Lega B per l’Inghilterra dopo la sconfitta a San Siro contro l’Italia, Germania senza possibilità di partecipare alla final four dopo la sconfitta subita in casa contro l’Ungheria nell’ultimo match.

Saranno magiari e azzurri a giocarsi il primo posto nello scontro diretto, toccherà invece alle due superpotenze calcistiche affrontare la sfida come un semplice impegno di avvicinamento ai Mondiali in Qatar, con gli inglesi particolarmente preoccupati dopo gli ultimi risultati negativi. Il 29 giugno 2021 l’Inghilterra ha battuto 2-0 la Germania a Wembley negli ottavi di finale degli Europei. I tedeschi non vincono a Londra dallo 0-1 in amichevole del 19 novembre 2013.

Sarà possibile seguire la diretta Inghilterra Germania sui canali Sky ed in streaming video sull’applicazione Sky Go. Olanda Belgio, sarà trasmessa sul canale Sky Sport Uno per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare che potranno collegarsi anche tramite dispositivi mobili, pc o smart tv per la partita in diretta streaming via internet.

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Germania, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per l’Inghilterra, Gareth Southgate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Abraham. Risponderà la Germania allenata da Hansi Flick con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ter-Stegen; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan, Hofmann; Havertz, Sane, Werner.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Germania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Germania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











