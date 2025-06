Diretta Inghilterra Germania U21 streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live finale Europei Under 21 (oggi 28 giugno 2025)

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA U21: LA FINALE DEGLI EUROPEI UNDER 21

In palio c’è l’Europa: appuntamento alle ore 21.00 di stasera, sabato 28 giugno 2025, con la diretta Inghilterra Germania U21, che sarà la finale degli Europei Under 21 organizzati quest’anno in Slovacchia – si giocherà infatti allo stadio Tehelné pole della capitale Bratislava, con arbitro l’olandese Sander van der Eijk.

L’Inghilterra U21 ha quindi la grande occasione di difendere il titolo conquistato già due anni fa: in semifinale ha eliminato l’Olanda e nei quarti aveva avuto la meglio sulla Spagna, anche se nella fase a gironi aveva chiuso al secondo posto proprio dietro la Germania, contro cui aveva perso alla terza giornata.

Cammino ancora migliore quindi per la Germania U21: vinto il girone con tre successi su altrettante partite, la sliding door (purtroppo per noi) è stata la sofferta vittoria nonostante la doppia superiorità numerica nel quarto contro l’Italia, poi ecco in semifinale il perentorio 3-0 con cui i tedeschi hanno travolto la Francia.

La Germania quindi potrebbe avere qualcosa in più, ma gli inglesi sono certamente cresciuti nelle ultime partite rispetto alla fase a gironi e il precedente di appena dieci giorni fa assume valore relativo, perché una finale fa sempre storia a sé. Meglio goderci le emozioni che saprà regalarci la diretta Inghilterra Germania U21…

INGHILTERRA GERMANIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Inghilterra Germania U21 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport (58) e di conseguenza grazie a Rai Play anche in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21

In una finale non ci attendiamo particolari novità, si scelgono i migliori nelle probabili formazioni per la diretta Inghilterra Germania U21. Lee Carsley dovrebbe puntare su un modulo 4-2-1-3 per l’Inghilterra con Beadle protetto dai quattro difensori Livramento, Cresswell, Quansah e Hinshelwood; Anderson e Scott in mediana e McAtee qualche metro più avanti, a più diretto sostegno del tridente con Hutchinson ed Eliott ai fianchi di Stansfield.

Il c.t. italo-tedesco Antonio Di Salvo dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2 per la sua Germania Under 21: il portiere titolare è Atubolu; nella difesa a quattro spazio da destra a sinistra per Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi e Brown; l’esterno destro Knauff aprirà la linea di nuovo a quattro del centrocampo, con i mediani Reitz e Martel più dall’altra parte Nebel; infine in attacco potrebbe esserci Weiper con il bomber Woltemade, ma attenzione a Gruda come jolly dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Regna l’incertezza nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Inghilterra Germania U21: si annuncia una finale difficile da decifrare, il segno 1 infatti è quotato a 2,55 e il segno 2 a 2,65. Per allungare le emozioni e provare a vincere di più, si può giocare il pareggio: segno X indicato a 3,45.