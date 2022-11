Diretta Inghilterra Iran/ Streaming video Rai Due: ecco i tre leoni! (Mondiali 2022)

DIRETTA INGHILTERRA IRAN: SFIDA SCONTATA?

Inghilterra Iran è in diretta dallo stadio Internazionale Khalifa, presso Al Rayyan: si gioca alle ore 14:00 di lunedì 21 novembre, ed è la prima giornata del gruppo B ai Mondiali 2022. C’è naturalmente grande attesa per l’esordio dei tre leoni: come sempre l’Inghilterra parte tra le candidate per la vittoria finale e poi puntualmente delude le aspettative, ma va detto che sotto la gestione di Gareth Southgate ha raccolto una semifinale al Mondiale di quattro anni fa e poi è stata finalista agli Europei, dunque ha centrato risultati sconosciuti a gruppi anche più competitivi e ha soprattutto acquistato consapevolezza nei propri mezzi.

Il girone presenta delle insidie, ma logicamente ci aspettiamo che gli inglesi lo dominino; soprattutto la partita inaugurale, perché l’Iran sarà anche abituato a giocare i Mondiali (quarta volta nelle ultime cinque edizioni, quinta nelle ultime sette) ma ovviamente quando poi si va a giocare contro le big europee e sudamericane la differenza di livello è netta. Vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Inghilterra Iran; aspettando che la partita si giochi, leggiamo insieme quali potrebbero essere le scelte operate dai due CT, nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA INGHILTERRA IRAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Iran sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Due, disponibile anche in alta definizione.

In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRAN

La prima cosa che Southgate deve definire nella diretta Inghilterra Iran è il modulo: potrebbe essere un 3-4-2-1 secondo le ultime uscite. Il dubbio è Walker, acciaccato: con lui in campo gli altri centrali davanti a Pickford sarebbero Stones e Eric Dier, altrimenti spazio a Coady. Sulle corsie laterali restano favoriti Alexander-Arnold a destra e Trippier a sinistra; in mezzo dovrebbe avere una maglia Bellingham che farà coppia con Declan Rice, aspettando eventualmente Kalvin Phillips. Poi ecco uno tra Mount e Sterling a fare compagnia a Foden (che dovrebbe essere titolare) sulla trequarti, naturalmente la prima punta sarà Kane.

L’Iran di Carlos Queiroz, che ben conosce il calcio inglese, si dispone con un 4-1-4-1 nel quale il dubbio è Azmoun, che non gioca da fine settembre: con lui in campo potremmo vedere un 4-3-1-2, l’attaccante del Bayer Leverkusen giocherebbe insieme a Taremi con Jahanbakhsh alle spalle. In caso contrario, Torabi farebbe il trequartista e sugli esterni giocherebbero il già citato Jahanbakhsh e Vahid Amiri; poi Cheshmi come perno davanti alla difesa, i due centrali nel reparto arretrato saranno Pouraliganji e Kanaani con Moharrami che agirà a destra, sulla sinistra spazio a Jalali con Beiranvand che giocherà come portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Inghilterra Iran, leggiamo quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per i Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei tre leoni vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, ha un valore che equivale a 4,50 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria degli asiatici, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 10,00 quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.











