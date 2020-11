Diretta Inghilterra Irlanda/ Streaming video tv: affascinante amichevole a Wembley

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA: SFIDA MAI SCONTATA

Inghilterra Irlanda è in diretta da Wembley, alle ore 21:00 di giovedì 12 novembre: un’altra amichevole nel fitto programma che ha avuto il suo focus ieri sera, ma che ora vede impegnata la nazionale dei tre leoni contro un rivale storico, in un match che ha anche contorni extra sportivi. Gareth Southgate sa che questa amichevole sarà soprattutto una preparazione alla volata di Nations League, dove l’inatteso ko interno contro la Danimarca ha complicato tremendamente le cose. Per bissare la semifinale della prima edizione gli inglesi dovranno necessariamente vincere in Belgio, ma potrebbe non bastare perché gli scandinavi sono avanti per la doppia sfida diretta e dunque servirà un mezzo miracolo. Così all’Irlanda per evitare la retrocessione in Lega C, che sembra ormai avvenuta a causa dello scarso rendimento nel girone; prima però si gioca questa amichevole, e allora mettiamoci comodi e aspettiamo che arrivi la diretta di Inghilterra Irlanda mentre noi possiamo analizzare brevemente le scelte da parte dei due CT, nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Irlanda non sarà trasmessa sui nostri canali, perché per questo ciclo di amichevoli non avremo messe in onda; questo significa che la partita non potrà essere seguita nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA IRLANDA

Inghilterra Irlanda servirà a Southgate soprattutto per sperimentare: la domanda riguarda l’eventualità di vedere in campo i titolari, che scalderebbero i motori in vista di Bruxelles, o le seconde linee per fare riposare i big. Propendiamo per la seconda ipotesi, perché il calendario è stato davvero fitto fino a questo momento: in porta allora potrebbe andare Pope, davanti a lui la difesa a tre nella quale ci sarà comunque Maguire, che è squalificato per la prossima di Nations League (come lui Reece James, che infatti potrebbe giocare a destra). Keane e Joe Gomez possono completare la line a protezione del portiere, sulla corsia sinistra di centrocampo il favorito sembra essere Saka. Avremo poi un centrocampo nel quale Declan Rice potrebbe comunque essere titolare, con lui presumibilmente vedremo Winks mentre sulla trequarti il giovane Foden, che è tornato a essere convocato, può fare coppia con Mount o Grealish. Il ruolo di prima punta è ambito: potrebbe competere a Calvert-Lewin così come a Tammy Abraham, una soluzione alternativa sarebbe Rashford.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Inghilterra Irlanda, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 1,32 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 8,75 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 4,75 volte la cifra investita.



