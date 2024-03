Diretta/ Inghilterra Irlanda (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Sei Nazioni 2024, 9 marzo)

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta di Inghilterra Irlanda sta per farci compagnia e allora possiamo fare qualche rapido approfondimento sul Grande Slam, perché l’Irlanda ha la possibilità di centrarlo per la seconda volta consecutiva nel Sei Nazioni 2024. È un riconoscimento non ufficiale, ma comunque importante perché viene assegnato alla nazionale che abbia vinto tutte le partite nel torneo; nel corso della storia, ovviamente comprendendo anche il Cinque Nazioni prima che vi entrasse l’Italia, sono in totale 42 i Grandi Slam realizzati, dunque nemmeno troppi considerato che si parla di quattro o cinque partite nella singola competizione.

Diretta/ Italia Scozia (risultato finale 31-29): azzurri, storica rimonta! (Sei Nazioni 2024, 9 marzo)

Per l’Irlanda sono appena 4, i primi due sono arrivati nel 1948 e 2009; la Scozia ne ha solo tre e manca il Grande Slam da 34 anni, l’Italia ovviamente non ne ha timbrato nemmeno uno mentre il record è dell’Inghilterra che ne ha ottenuti 13 di cui sei tra il 1913 e il 1928, poi l’ultimo nel già lontano 2016. Segue il Galles con 12 mentre la Francia, che ha realizzato l’ultimo due anni fa, ne ha 10 ed è già in doppia cifra. Adesso mettiamo comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco di Twickenham perché la sfida del Sei Nazioni 2024, che vale anche per il Millennium Trophy, è dietro l’angolo: siamo davvero pronti a gustare la diretta di Inghilterra Irlanda! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Francia Italia (risultato finale 13-13): Capuozzo la riprende! (6 Nazioni, 25 febbraio 2024)

INGHILTERRA IRLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Irlanda sarà garantita dalla televisione satellitare: è questa emittente a occuparsi del Sei Nazioni 2024, ricordando che solo le partite della nostra nazionale sono trasmesse in chiaro. L’appuntamento sarà dunque per tutti gli abbonati a Sky Sport che dovranno selezionare il canale di riferimento e, in assenza di un televisore, potranno riferirsi al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Sempre per quanto riguarda la mobilità , ricordiamo ovviamente l’alternativa della piattaforma Now Tv.

Diretta/ Scozia Inghilterra (risultato finale 30-21): impresa scozzese! (Sei Nazioni 2024, 24 febbraio)

I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Inghilterra Irlanda dobbiamo ovviamente fare riferimento anche al Millennium Trophy, vale a dire la coppa che viene messa in palio nella sfida tra queste due nazionali. A dire il vero si tratta di un trofeo moderno: il primo è stato disputato nel 1988 al di fuori del Sei Nazioni, che all’epoca si chiamava ancora Cinque Nazioni e dall’anno seguente ha ospitato il Millennium Trophy come tutti altri trofei accessori di quello che oggi è conosciuto come Sei Nazioni. La storia ci racconta di 20 vittorie dell’Inghilterra e 16 dell’Irlanda, ma i verdi sono in striscia da tre anni: le rose non battono i verdi al Sei Nazioni dal 24-12 del 2020, qui a Twickenham.

Parlando invece di qualche record, l’Inghilterra ha la striscia di successi più lunghi con i sei fatti registrare tra il 1995 e il 2000, e anche quello dello scarto maggiore con un incredibile 6-46 che risale all’interno di questa serie, precisamente nel 1997 a Dublino. L’Irlanda ha il primato, se vogliamo dire così, dello scarto minimo: per due volte, nel 1994 in trasferta e nel 2009 in casa, ha battuto le rose per un solo punto di margine. Il maggior numero di punti segnati è di 68 (50-18 a favore dell’Inghilterra nel 2000), quello minimo i 18 del 2013 quando all’Aviva Stadium le rose si imposero per 6-12. Vedremo come andrà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA SEGNATA?

Inghilterra Irlanda, che sarà diretta dall’arbitro georgiano Nika Amashukeli, si gioca a Twickenham alle ore 17:45 (italiane) di sabato 9 marzo: è una partita valida per la quarta giornata nel Sei Nazioni 2024, il torneo di rugby che sta per giungere alla sua conclusione. L’Irlanda viaggia per il bis, sia del titolo che del Grande Slam: i verdi hanno battuto anche il Galles dando prova di essere nettamente superiori alla concorrenza, hanno 15 punti e solo vittorie e anche oggi a Londra la grande speranza dell’Irlanda è quella di proseguire la corsa verso la replica del successo avvenuto un anno fa.

Storia diversa per l’Inghilterra, che ha perso la quarta Calcutta Cup consecutiva: la sconfitta contro la Scozia è stata la prima nel Sei Nazioni 2024 ma intanto il cardo ha effettuato il sorpasso in classifica e, soprattutto, adesso le rose hanno le due partite sulla carta più complicate, cosa che potrebbe anche portarle a chiudere al quarto posto. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Inghilterra Irlanda, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita di Twickenham.

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Inghilterra Irlanda è naturalmente una partita storica come tutte quelle che riguardano queste due nazionali; nel Sei Nazioni 2024 è come detto un’altra marcia di avvicinamento degli irlandesi al Grande Slam, per il momento la nazionale con la maglia verde non ha mai tremato e lo dimostra l’incredibile +81 di differenza punti, il che ci dice che l’Irlanda ha battuto le sue avversarie con uno scarto medio di 27 punti e anche contro il Galles ha mostrato quella che a oggi è una superiorità che può anche diventare schiacciante.

L’Inghilterra aveva vinto le prime due partite del Sei Nazioni 2024, ma sia contro Italia che Galles aveva sofferto e si trattava – sulla carta – delle due rivali più abbordabili ; la sfida contro la Scozia ha esposto i problemi di una nazionale che dopo la semifinale in Coppa del Mondo si è un po’ persa, di fatto tornando a faticare come era già accaduto lo scorso anno. Battere l’Irlanda in casa sarebbe un bel colpo e tecnicamente lascerebbe gli inglesi con la possibilità di vincere il Sei Nazioni 2024, ma come abbiamo già detto il pronostico gioca davvero a favore della prima in classifica; vedremo cosa ci dirà il campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA