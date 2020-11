Diretta Inghilterra Islanda/ Streaming video tv: sfida tra deluse, Nations League

Inghilterra Islanda, diretta dall’arbitro portoghese Fabio Verissimo presso lo stadio di Wembley a Londra, si gioca alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, mercoledì 18 novembre 2020, per l’ultima giornata della Uefa Nations League nel girone B della Lega A. Onestamente, dobbiamo dire che la diretta di Inghilterra Islanda si presenta come una sfida tra deluse. La secca sconfitta per 2-0 in Belgio di domenica sera ha matematicamente escluso l’Inghilterra dalla lotta per la qualificazione alla Final Four di Nations League, perché solo la Danimarca può ancora sperare di inseguire la capolista Belgio in questo girone, che gli inglesi avevano già compromesso perdendo in casa ad ottobre proprio contro la Danimarca. Siamo dunque a due sconfitte consecutive per l’Inghilterra, che deve come minimo invertire la tendenza per chiudere bene il 2020: il match contro l’Islanda è sulla carta l’occasione perfetta, perché gli islandesi hanno perso cinque partite su cinque nel girone e scenderanno in campo solo per cercare di salvare la dignità a Wembley.

INGHILTERRA ISLANDA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo evidenziare che la diretta tv di Inghilterra Islanda non sarà garantita in Italia e non possiamo darvi nemmeno l’indicazione di una diretta streaming video per la partita di Wembley, che vedrà dunque come principali fonti di informazioni ufficiali il sito della Uefa nella sua sezione Nations League e naturalmente siti e social delle due Federazioni di Inghilterra e Islanda.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ISLANDA

Le probabili formazioni di Inghilterra Islanda dovrebbero risentire del fatto che in palio non c’è più molto, se non l’onore. Per Gareth Southgate possibile un ampio turnover: modulo 3-4-2-1 con Grealish e Sancho sulla trequarti in appoggio alla prima punta Abraham; compito molto delicato per i due esterni James e Saka, chiamati a un grande lavoro in entrambe le fasi con questo modulo; in mediana ecco invece Winks e Rice, mentre Keane, Coady e Mings dovrebbero formare la difesa a tre davanti al portiere Pickford. Per l’Islanda ecco invece un possibile 4-4-2 che il c.t. Hamren potrebbe schierare con Halldorsson in porta; davanti a lui in difesa Palsson, Arnason, R. Sigurdsson e Magnusson; a centrocampo dovrebbero invece agire Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason e Traustason, infine ecco G. Sigurdsson e Finnbogason che dovrebbero comporre il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote offerte da Snai per il pronostico di Inghilterra Islanda, pur ricordando che questa partita non ha più nulla di concreto in palio. L’Inghilterra come logico partirà favorita e il segno 1 è quotato a 1,20; si salirà poi già di parecchio in caso di pareggio, dal momento che il segno X ripagherebbe 6,50 volte la giocata; infine, una clamorosa vittoria londinese dell’Islanda varrebbe 13 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



