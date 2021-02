Diretta Inghilterra Italia/ Streaming video Dmax: sfida impossibile? (rugby)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: EVITARE LE BRUTTE FIGURE…

Inghilterra Italia, diretta dall’arbitro scozzese Mike Adamson presso lo stadio di Twickenham a Londra, si disputa alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 13 febbraio 2021, e sarà la prima partita della seconda giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby. Inutile girarci attorno: bisogna subito dire con chiarezza che la diretta di Inghilterra Italia vedrà per l’ennesima volta partire gli azzurri con lo svantaggio del pronostico, in una sorta di “missione impossibile” in casa degli inglesi, che sono l’unica Nazionale del Sei Nazioni contro la quale nella storia abbiamo sempre perso.

Difficile dunque pensare di invertire il trend, a casa loro e in un periodo difficilissimo per l’Italrugby, che sabato scorso ha perso in casa contro la Francia con l’eloquente punteggio di 10-50, una disfatta che si commenta già semplicemente leggendo il punteggio finale. Dunque Inghilterra Italia si presenta con il solito ritornello: l’auspicio è quello di fare almeno bella figura, mentre spezzare la serie di sconfitte azzurre nel Sei Nazioni di rugby appare ai limiti dell’impossibile.

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Inghilterra Italia sarà trasmessa come nelle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. Altre informazioni arriveranno anche tramite i profili della Federazione Italiana Rugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: IL CONTESTO

La diretta di Inghilterra Italia dunque ci metterà ancora una volta di fronte alla dura realtà del rugby azzurro che proprio non riesce a decollare. Passano gli anni e questo avrebbe dovuto essere un bene, invece dobbiamo notare come i risultati siano nettamente peggiorati – con una sola costante, contro l’Inghilterra si perde sempre. Non avevamo sfatato il tabù nei nostri anni migliori, sarà difficile farlo oggi per di più contro una Nazionale che non può assolutamente permettersi un altro passo falso. In effetti, la notizia più clamorosa della prima giornata del Sei Nazioni 2021 di rugby è stata la sconfitta casalinga per 6-11 dell’Inghilterra sabato scorso a Twickenham contro i cugini della Scozia – mette nostalgia pensare che qualche anno fa la partita con gli scozzesi era quella più “facile” che spesso vinceva anche l’Italia. Per l’Inghilterra dunque è già tutta in salita la strada verso l’obiettivo del successo finale del torneo e per ripartire c’è un solo modo: vincere con l’Italia andando a caccia di tutti i bonus possibili. Gli azzurri sono avvisati…



© RIPRODUZIONE RISERVATA