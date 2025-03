DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: A TWICKENHAM PER LA STORIA!

Sale la grande attesa per la diretta Inghilterra Italia, che alle ore 16:00 (di casa nostra) di domenica 9 marzo si gioca per la quarta giornata del Sei Nazioni 2025: il penultimo turno della celebre competizione di rugby ci porta nello storico Twickehnam, dove l’Italia è chiamata a sfatare il tabù contro una nazionale che non abbiamo mai battuto, per quella che sarebbe una straordinaria impresa del nostro gruppo. Più realisticamente, anche se ovviamente le partite vanno tutte giocate, gli azzurri sperano di proseguire nella loro crescita, che in qualche modo si è vista anche contro la Francia: vero, il punteggio racconta una sconfitta netta ma anche contro i Bleus in qualche modo l’Italia ha dimostrato segnali incoraggianti.

Il nostro Sei Nazioni 2025 conta al momento la vittoria contro il Galles, mai banale anche se oggi i Dragoni attraversano una crisi profonda, e la sconfitta in Scozia che ha lasciato l’amaro in bocca per come sarebbe potuta andare; verosimilmente potremmo chiudere con una sola affermazione e quindi sarebbe un passo indietro rispetto alle ultime edizioni, ma comunque nella diretta Inghilterra Italia come già detto conterà altro perché sappiamo che, contro nazionali di un certo tenore, bisogna procedere passo dopo passo e prendersi quello che viene, dunque speriamo che a Twickenham possiamo giocare una partita gagliarda e mettere in difficoltà l’Inghilterra.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA INGHILTERRA ITALIA

Segnaliamo che la diretta Inghilterra Italia si potrà seguire su Rai Due e quindi in chiaro, così come sui canali di Sky Sport per gli abbonati; sarà garantita anche la diretta streaming video grazie a Rai Play oppure all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA INGHILTERRA ITALIA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA: TRASFERTA COMPLICATISSIMA

Avvicinandoci alla diretta Inghilterra Italia possiamo aggiungere qualcosa sulla nazionale delle tre rose: gli inglesi ovviamente sono una super potenza anche in questo Sei Nazioni 2025, ma da qualche anno stanno vivendo un periodo che possiamo considerare di flessione: il loro ultimo risale al 2020, giusto un anno dopo l’ultima finale disputata in Coppa del Mondo, da quel momento l’Inghilterra ha calato il proprio rendimento sul campo come dimostra anche il fatto che solo quest’anno, dopo quattro sconfitte, è finalmente tornata a vincere la Calcutta Cup e cioè la sfida contro la Scozia, peraltro rischiando anche di perdere perché gli scozzesi hanno sbagliato la punizione del sorpasso a tempo scaduto.

È stata però ottima, per contro, la vittoria ottenuta contro la Francia e anche contro l’Irlanda le tre rose hanno messo in campo ottime cose, andando vicini a un incredibile ribaltone a Dublino. Tecnicamente ancora in corsa per vincere il trofeo, l’Inghilterra sembra oggettivamente aver fatto qualche passo avanti rispetto alle difficoltà recenti, dopo aver affrontato l’Italia chiuderà con la trasferta in Galles e quindi ci sono i presupposti per terminare il Sei Nazioni 2025 con 20 punti in classifica, il resto si vedrà a bocce ferme così come per l’Italia, il cui rendimento andrà poi analizzato in termini che vadano oltre i semplice risultati finali delle partite.