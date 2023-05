Diretta/ Inghilterra Italia U20 streaming video e tv. Assalto ai quarti! (31 maggio 2023)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U20:

Inghilterra Italia U20, in diretta mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 23.00 presso l’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20. Sfida di grande fascino e importanza per gli azzurrini, pronti ad affrontare gli inglesi che hanno chiuso il loro girone in testa a quota 7 punti, davanti all’Uruguay e alla Tunisia, confermandosi tra le favorite della competizione nonostante l’ultimo non esaltante pareggio contro l’Iraq, servito comunque a blindare il primo posto nel raggruppamento.

L’Italia invece dopo lo scivolone contro la Nigeria è rimontata in sella battendo la Repubblica Dominicana 3-0, anche se la differenza reti ha premiato il Brasile, primo anche se battuto all’esordio dagli azzurrini, relegando i nigeriani al terzo posto, con tutte e tre le Nazionali che avevano chiuso a quota 6 punti nel girone. Italia e Inghilterra Under 20 si ritrovano di fronte dall’ultimo precedente disputato il 7 ottobre 2021, quando il confronto tra le due selezioni si risolse con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U20 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Inghilterra Italia U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Italia Brasile U20, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA ITALIA UNDER 20 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Italia U20, match che andrà in scena all’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata. Per l’Inghilterra, Ian Foster schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cox; Norton-Cuffy, Edwards, Humphreys; Oyegoke, Gyabi, Chukwuemeka, Vale; Devine, Scarlett, Joseph. Risponderà l’Italia allenata da Carmine Nunziata con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Zanotti, Fontanarosa, Guarino, Giovane; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino.

INGHILTERRA ITALIA U20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inghilterra Italia U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale Under 20. La vittoria dell’Inghilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











