Diretta Inghilterra Italia U20 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita (oggi 5 settembre 2025)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U20 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Vediamo insieme la storia della diretta Inghilterra Italia U20, in maniera tale da capire chi a livello di precedenti può definirsi la favorita e la vincente, almeno da un punto di vista del passato. In campo Under-20, Inghilterra e Italia si sono affrontate due volte negli ultimi anni: un confronto equilibrato con una vittoria per parte e un punteggio totale aggregato equilibrato (3 reti a testa). In entrambe le occasioni si sono viste partite ricche di gol – media oltre 3 reti a incontro – con un contesto tattico dinamico dove nessuna delle due ha saputo imporsi con autorevolezza, ma dove è emersa la capacità di soffrire e reagire in parità.

Perciò bisogna fare molta attenzione a questa partita perché il risultato è tutt’altro che scontato, mentre invece potete dare per certo che il nostro commento live, che inizierà tra poco, potrà accompagnarvi nelle fasi salienti di questo match come per tutte le partite più importanti del calcio internazionale e non. (agg. Gianmarco Mannara)

INGHILTERRA ITALIA U20 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non è prevista una diretta Inghilterra Italia U20 in tv sui nostri canali, di conseguenza l’unica possibilità potrebbe essere l’eventuale diretta streaming video che potrebbe essere offerta sul portale federale VivoAzzurro.

UN’AMICHEVOLE DI LUSSO

Un confronto sempre affascinante ci attende con la diretta Inghilterra Italia U20 dallo stadio di Chesterfield alle ore 20.30 italiane di questa sera, venerdì 5 settembre 2025, che sarà una bella amichevole nel cammino di preparazione verso i Mondiali Under 20, di cui tra l’altro l’Italia U20 è vice-campione in carica.

C’è da segnalare una importante novità, perché dopo il biennio trascorso alla guida della Nazionale Under 21 abbiamo il ritorno sulla panchina dell’Italia U20 del c.t. Carmine Nunziata, d’altronde un veterano del calcio giovanile e sempre una garanzia alla guida degli Azzurrini.

Proprio Nunziata era il commissario tecnico della nostra Nazionale Under 20 negli ultimi Mondiali chiusi al secondo posto, ora rieccolo alla guida e per avvicinarci al torneo iridato naturalmente non c’è niente di meglio di una amichevole di lusso contro un’altra big come l’Inghilterra U20, sebbene i giovani britannici non saranno presenti al Mondiale di categoria.

Gli obiettivi potrebbero quindi essere diversi, più immediati per gli Azzurrini e maggiormente a “lunga scadenza” per l’Inghilterra. Anche questo sarà un elemento intrigante per l’amichevole di stasera, che apre una intrigante doppietta di eventi che si completerà martedì prossimo contro la Germania: un passo alla volta, che cosa succederà nella diretta Inghilterra Italia U20?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U20

L’ultimo riferimento era una partita dello scorso marzo, contro la Turchia e con Bernardo Corradi c.t., quindi è difficile sbilanciarsi sulle probabili formazioni per la diretta Inghilterra Italia U20: staremo a vedere cosa cambierà. Tra i pochi titolari di quel giorno ancora presenti, abbiamo il portiere Jacopo Seghetti, insieme ai colleghi Alessandro Nunziante e Lapo Siviero. Come difensori abbiamo Wisdom Amey, Cristian Cama, Christian Corradi, Emanuel Benjamín de Sant’Ana Balbinot, Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco, Javison Osarumwense Idele, Raphael Kofler, Vittorio Magni e Andrea Natali.

Tra i giocatori a disposizione di Nunziata come centrocampisti avremo invece Pietro Candelari, Luca Di Maggio, Jonas Harder, Mattia Mannini, Lorenzo Riccio, Fabio Rispoli, Marco Romano, Emanuele Sala e Jacopo Sardo. Infine, gli attaccanti dell’Italia U20 per le due amichevoli contro Inghilterra e Germania saranno Maat Daniel Caprini, Jamal Iddrissou, Ismael Konate, Mattia Liberali, Mattia Mosconi e Alvin Obinna Okoro.