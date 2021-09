Diretta/ Inghilterra Italia (Under 19) streaming video tv: amichevole di lusso

Inghilterra Italia Under 19, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 18.00 presso St. George Park sarà una sfida amichevole tra le due selezioni di categoria. L’Italia Under 19 torna in campo dopo la vittoria ottenuta nella prima amichevole stagionale con l’Albania disputata lo scorso 13 agosto a Coverciano. In quell’occasione gli azzurrini si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete decisiva messa a segno da De Nipoti. Amichevole di lusso presso il Centro Sportivo della Nazionale inglese, prima di due tappe in questa sosta della Nazionali per poi affrontare l’Olanda lunedì 6 settembre alle ore 15.30 a Katwijk.

Probabili formazioni Italia Bulgaria/ Quote, Gigio Donnarumma contro Naumov!

L’Under 19 alza i giri del motore, dal mese prossimo si inizierà a fare sul serio: dal 6 al 12 ottobre arriverà infatti il momento di affrontare in Slovenia gli impegni nelle qualificazioni europee con la Nazionale di casa, l’Islanda e la Lituania. Una sfida importante dunque con gli inglesi che fanno parte delle migliori Nazionali di categoria, potenzialmente tra le favorite dei prossimi Europei: il CT Nunziata sta lavorando per formare un gruppo competitivo attraverso dei testi di livello.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SPAGNA/ Quote: volti nuovi tra le furie rosse

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA UNDER 19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Inghilterra Italia Under 19, sfida amichevole tra le due selezioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA/ Quote, sarà spazio anche per Bamford?

INGHILTERRA ITALIA UNDER 19: LE PROBABILI FORMAZIONI

Riprende la nuova stagione anche per la Nazionale Under 19 e senza riferimenti recenti non ci risulta affatto facile immaginare quali saranno le probabili formazioni della diretta tra Inghilterra e Italia. E’ bene però ricordare i giocatori azzurri convocati per la sfida contro i pari età polacchi dal CT Carmine Nunziata. Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter); Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta); Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Destiny Efosa Egharevba (Fiorentina), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan).



© RIPRODUZIONE RISERVATA