DIRETTA/ Inghilterra Italia U20 video streaming tv: nove precedenti, siamo in svantaggio (16 novembre 2023)

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA UNDER 20: I TESTA A TESTA

La diretta di Inghilterra Italia U20 ci consegna nove precedenti, dunque questa sera a Doncaster raggiugeremo la cifra tonda: il bilancio è abbastanza ampio perché queste due nazionali sono solite incrociarsi nel torneo Elite League. Il bilancio sorride all’Inghilterra, avversaria scomoda per gli azzurrini: i tre leoni infatti hanno vinto quattro di queste nove partite, sono due i successi dell’Italia U20 e di conseguenza abbiamo tre pareggi. Tuttavia, il precedente più recente ha visto la nostra nazionale trionfare in un contesto particolarmente importante: gli ottavi di finale del Mondiale di categoria, disputati tra maggio e giugno e dunque pochi mesi fa.

Quel giorno la qualificazione dell’Italia U20 era arrivata grazie ai gol di Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei, il centrocampista oggi al Leicester aveva segnato su calcio di rigore e aveva spinto gli azzurrini ai quarti. Sappiamo poi come sono andate le cose: l’Italia U20 ha fatto strada sino alla finale, ma nell’ultimo atto il sogno di vincere i Mondiali Under 20 si è definitivamente infranto contro l’Uruguay, cosa che non ha comunque impedito a Sebastiano Desplanches e il già citato Casadei di portare a casa premi individuali comunque importanti per il loro percorso, e per il prestigio della nostra nazionale. (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA ITALIA UNDER 20 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Inghilterra Italia Under 20 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

INGHILTERRA ITALIA UNDER 20: AZZURRINI FAVORITI

Inghilterra Italia Under 20, in diretta giovedì 16 novembre 2023 alle ore 19.30 a Doncaster, sarà una sfida valevole per l’Elite League di categoria. Dopo il successo di ottobre contro la Polonia – 1-0, gol di Terracciano, davanti agli 8.000 tifosi presenti sugli spalti dello stadio “Ceravolo” di Catanzaro – gli Azzurrini torneranno in campo per la prima di due sfide molto importanti. Dopo aver disputato tre partite (pareggio in Germania, vittorie in Repubblica Ceca e contro la Polonia), l’Italia è al secondo posto della classifica dell’Elite League alle spalle della Germania, che ha però una gara in più. Sono nove i precedenti tra Italia e Inghilterra Under 20. Due le vittorie degli Azzurrini, tre i pareggi, quattro i successi inglesi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA UNDER 20

Le probabili formazioni della diretta Inghilterra Italia Under 20, match che andrà in scena a Doncaster. Per questo doppio impegno il commissario tecnico Alberto Bollini ha convocato 23 calciatori. Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia). Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano (Verona). Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Tommaso Milanese (Ascoli), Niccolò Pisilli (Roma), Federico Zuccon (Cosenza). Attaccanti: Federico Accornero (Pescara), Nicholas Bonfanti (Modena), Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Nicolò Turco (Liefering). Fuori causa all’ultimo minuto Cristian Volpato (Sassuolo), promosso in Under 21 e Alessandro Pio Riccio (Modena), infortunato.

