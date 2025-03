INGHILTERRA LETTONIA (RISULTATO 1-0): TUCHEL MODIFICA LA FORMAZIONE

Non ci sono cambi tra un tempo e l’altro e Wembley si riaccende per i secondi 45 minuti dopo il vantaggio maturato dall’Inghilterra nel primo tempo grazie alla punizione trasformata da James. In questi primi minuti sembra essere cambiato l’assetto offensivo della squadra di Tuchel che ha invertito le posizioni di Rashford e Bowen.

Il gioco di questi primi dieci minuti è totalmente spezzato da un’infortunio di Savalnieks che rimane a terra diversi minuti prima di essere sostituito da Jagodinskis. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA INGHILTERRA LETTONIA (RISULTATO 1-0): SI SBLOCCA LA PARTITA

Continua l’assedio dei padroni di casa nella diretta Inghilterra Lettonia con Rashford che trova campo sulla sinistra ma il suo cross è troppo sul portiere che respinge con qualche difficoltà. Al 32′ il tentativo è di Bellingham che interviene con un tacco volante su un cross di Rashford ma non trova la porta.

Quattro minuti dopo è ancora Bellingham a provarci con il mancino da dentro l’area dopo aver superato due difensori ma il suo tiro è ancora respinto dal muro eretto da Nicolato. Al 38′, però, l’Inghilterra riesce a passare in vantaggio e lo fa con un calcio di punizione meraviglioso di James che si insacca sotto la traversa e sblocca la partita Il primo tempo termina senza altre grandi occasioni con la Lettonia che prova a rispondere al vantaggio inglese con un destro da fuori area di Jaunzems che è facile preda di Pickford. (Agg. di Andrea Marino)

INGHILTERRA LETTONIA (RISULTATO 0-0): KANE VICINO AL GOL

L’Inghilterra sembra aver finalmente trovato il suo spazio in fase offensiva e sfiora ancora una volta il vantaggio con Konsa che calcia alto dagli sviluppi di corner salvando la Lettonia. Al 24′ è pericoloso anche Kane che impatta di testa da centro area un ottimo cross di James ma non trova la porta per pochi centimetri.

Occasione importantissima anche al 26′ con Zviedris che esce male sul un cross dalla sinistra regalando il pallone a Rogers che tenta la conclusione di potenza ma il pallone viene respinto dal muro difensivo lettone. Durante lo sviluppo dell’azione, però, Zviedris travolge Bowen e gli inglesi chiedono un calcio di rigore che il VAR decide di non assegnare. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA INGHILTERRA LETTONIA (RISULTATO 0-0): OSPITI VICINI AL VANTAGGIO

La diretta Inghilterra Lettonia prosegue con un calcio d’angolo in favore degli ospiti che si risolve con un nulla di fatto per via di un fallo nella mischia creatasi in area di rigore. In questi primi minuti senza grandi emozioni è da segnalare l’interessante posizione di Lewis-Skelly che, in fase di possesso, agisce da mezz’ala di costruzione avvicinandosi a Rice. Al 14′ l’Inghilterra prova ad essere pericolosa con un cross sul secondo palo ma il colpo di testa di Bowen è totalmente impreciso e non impensierisce Zviedris.

Tre minuti dopo è ancora Bowen a tentare la conclusione con un destro al volo da posizione defilata che non trova lo specchio. Sul rilancio di Savalnieks, Guehi e Pickford rischiano di regalare il vantaggio alle Lettonia consegnando il pallone a Gutkovskis che calcia clamorosamente fuori a porta vuota. (Agg. di Andrea Marino)

INGHILTERRA LETTONIA (RISULTATO 0-0): RITMO MOLTO BASSO

Inizia la partita e il primo pallone è giocato dai padroni di casa che sembrano subito intenzionati a mantenere il controllo del possesso per aprire la difesa lettone. Il ritmo è ancora basso con l’Inghilterra che cerca di sfondare con Rashford dalla sinistra ma senza riuscirci per via dell’ottima guardia fatta da Savalnieks.

Per scardinare la difesa a cinque proposta da Nicolato, Tuchel sta dando assoluta libertà di movimento a Bellingham per non concedere punti di riferimento. Al 9′ è proprio Bellingham a trovare un varco per servire Rashford ma il cross dell’ex Manchester United è corto e viene respinto. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA INGHILTERRA LETTONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Con la diretta Inghilterra Lettonia stiamo per vivere una partita che non può evidentemente essere un classico, anzi la curiosità è che non ci sono precedenti ufficiali. I Leoni britannici non avevano infatti mai affrontato la Nazionale baltica, sebbene la Lettonia sia indipendente ormai da 35 anni e abbia quindi una partecipazione piuttosto lunga agli eventi internazionali. Inghilterra e Lettonia tuttavia non erano mai capitate nello stesso girone e non si sono mai affrontate nemmeno in amichevole, quindi la partita in programma fra pochissimo a Wembley avrà il fascino della prima volta.

Sarebbe molto più classico l’incontro fra le Nazionali dei due c.t.: se l’Inghilterra si è infatti affidata al tedesco Thomas Tuchel, è bene ribadire che per la Lettonia il c.t. è il “nostro” Paolo Nicolato. Un elemento in più che potrebbe aggiungere curiosità alla diretta Inghilterra Lettonia, anche se sulla carta dovrebbe esserci ben poca storia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INGHILTERRA LETTONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non avremo una diretta Inghilterra Lettonia in tv su canali in italiano, anche se dobbiamo segnalare l’opzione di Uefa.tv, il portale della Confederazione europea che offre la diretta streaming video.

INGHILTERRA LETTONIA: MISSIONE IMPOSSIBILE PER NICOLATO?

Alle ore 20.45 italiane ci attende la diretta Inghilterra Lettonia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, siamo alla seconda giornata del girone K e lo stadio di Wembley ospiterà una partita evidentemente sulla carta nettamente sbilanciata a favore dell’Inghilterra di Thomas Tuchel, che in Qatar raggiunse i quarti di finale ed evidentemente punta al prossimo torneo iridato per spezzare il digiuno che dura dal 1966. L’Inghilterra di recente ha migliorato il proprio rendimento nei grandi tornei, specie agli Europei, dove però ha perso due finali consecutive, adesso quindi la vittoria è l’unico obiettivo, al punto di affidarsi “addirittura” a un tedesco per riuscirci.

La Lettonia invece ha come c.t. Paolo Nicolato, che fa il paio con coach Luca Banchi alla guida del basket, che sicuramente dà più soddisfazioni alla piccola Lettonia, che nel calcio non ha mai ottenuto risultati significativi. Al di là degli effetti per la classifica, fare bene a Wembley varrebbe già una bella pagina nella storia dello sport nazionale. I baltici ne saranno capaci? Di sicuro sarà difficile, ma staremo a vedere se la diretta Inghilterra Lettonia saprà sorprenderci in questa sera di fine marzo…

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA LETTONIA

Nelle probabili formazioni per la diretta Inghilterra Lettonia potrebbe esserci un minimo di turnover per Thomas Tuchel: i primi impegni del nuovo corso non sono terribili, anche cambiando qualche titolare la differenza in termini di qualità dovrebbe restare enorme. In attacco puntiamo comunque sempre sull’asse Bellingham-Kane, i due giocatori ai quali sarebbe più difficile fare a meno anche in un match di non eccessiva difficoltà.

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO SCONTATO?

Il segno 1 è quotato a circa 1,20 dalle principali agenzie di scommesse sportive, in effetti è facile capire come sulla carta il pronostico per la diretta Inghilterra Lettonia sia decisamente a senso unico, in attesa di scoprire sul campo di Wembley se ci saranno sorprese.