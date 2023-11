DIRETTA/ Inghilterra Malta streaming video tv: storia a senso unico (Qualificazioni Europei 17 novembre 2023)

DIRETTA INGHILTERRA MALTA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Inghilterra Malta parliamo di una partita che in termini ufficiali si è giocata sei volte: il primo precedente risale alle qualificazioni agli Europei 1972, l’ultimo è ovviamente quello dello scorso giugno, nel bilancio troviamo soltanto vittorie inglesi con un totale di 18 gol segnati e soltanto uno subito. Dunque possiamo definire storica la rete che nel giugno 2000 era stata realizzata da… Richard Wrigth, il portiere dell’Inghilterra, che si era fatto gol da solo sul tiro di David Carabott. Era un’amichevole, vinta dai tre leoni con le reti di Martin Keown e Emile Heskey; Malta aveva sfiorato il colpaccio, e non è più andata così vicina a fare risultato contro una corazzata del calcio europeo.

Le ultime due gare sono terminate 4-0, entrambe a Malta; nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, poi chiusi al quarto posto dalla nazionale di Gareth Southgate, l’Inghilterra aveva sofferto parecchio per avere ragione di Malta a Wembley, si era giocato nell’ottobre 2016 e i gol erano arrivati nel primo tempo per merito di Daniel Sturridge e Dele Alli, poi però l’Inghilterra si era seduta e non era più riuscita a segnare. Guardando oggi la rosa a disposizione di Soutghate, sembra passata una vita da quel giorno perché i “superstiti” si contano davvero sulle dita di una mano. (agg. di Claudio Franceschini)

INGHILTERRA MALTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inghilterra Malta non sarà trasmessa in diretta tv sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto, questa partita per le qualificazioni agli Europei 2024 non godrà della messa in onda nel nostro Paese e dunque non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match, potrete comunque consultare il sito della federazione europea (www.uefa.com) all’apposita sezione, così come i relativi account presenti sui social network e in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

OSPITI ANCORA SENZA PUNTI

La diretta di Inghilterra Malta è in programma venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20.45. La sfida, valevole per la nona giornata del gruppo C di qualificazione al prossimo Europeo, verrà disputata allo stadio “Wembley” di Londra. Favori del pronostico che pendono tutti verso le formazione padrona di casa: la classifica, infatti, comandano la classifica con 16 punti dopo il successo casalingo ottenuto contro l’Italia. Situazione opposta per i biancorossi maltesi, i quali hanno incassato solo sconfitte in questa fase di qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA INGHILTERRA MALTA

Diverse defezioni tra i padroni di casa. Il commissario tecnico Gareth Southgate dovrà rinunciare a Dunk, Maddison e Wilson. Ecco l’elenco definitivo dei convocati. Portieri: Johnstone, Pickford, Ramsdale. Difensori: Colwill, Guehi, Konsa, Lewis, Maguire, Tomori, Trippier, Walker. Centrocampisti: Alexander-Arnold, Bellingham, Gallagher, Henderson, Palmer, Phillips, Rice. Attaccanti: Bowen, Foden, Grealish, Kane, Maddison, Rashford, Saka, Watkins.

INGHILTERRA MALTA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle informazioni relative alla diretta Inghilterra Malta possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.03 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 16 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

