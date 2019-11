Diretta Inghilterra Montenegro/ Streaming video tv: tre leoni favoriti (Europei)

Inghilterra Moldavia sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz e, a Wembley, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 14 novembre per la nona giornata nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2020. Con 4 punti di vantaggio sul Kosovo, ai tre leoni non basta che vincere per garantirsi la qualificazione aritmetica alla fase finale: in questo modo la sfida diretta di Pristina che verrà disputata domenica non avrà più valore, se non eventualmente per gli avversari. Il pass sarebbe arrivato anche prima, ma l’imprevisto ko in Repubblica Ceca ha costretto l’Inghilterra ad aspettare almeno un turno; il Montenegro comunque non rappresenta una minaccia perchè ormai è fuori dai giochi, è la grande delusione del girone avendo ottenuto appena tre pareggi e nella partita di andata, giocata a Podgorica, la nazionale inglese aveva segnato 5 gol dimostrando tutta la differenza nei valori in campo. Vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Inghilterra Montenegro; intanto possiamo valutare quali saranno le scelte dei due Commissari Tecnici andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Montenegro non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che per seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per tutte le informazioni utili sulla sfida e la situazione nel girone vi potrete rivolgere al sito ufficiale della federazione europea, consultabile senza costi all’indirizzo www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MONTENEGRO

Per Inghilterra Montenegro, Gareth Southgate dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 ma pensa anche al 3-4-2-1. In porta va Pickford, mentre davanti a lui dovrebbero agire Maguire e Joe Gomez come centrali di una difesa che sarà completata da Trippier (o Alexander-Arnold) e Danny Rose. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta, ma possiamo ipotizzare una mediana formata da Henderson e Barkley o Winks; davanti a loro spunta la candidatura di un Maddison in grande spolvero, poi Mount e Rashford che potrebbero giocare insieme a Sancho (con Kane da prima punta) visto che Sterling, reo di aver messo le mani addosso a Joe Gomez nel ritiro, è stato punito con l’esclusione da questa partita. Il Montenegro viene schierato da Faruk Hadzibegic con un 4-2-3-1 nel quale Lagatoe e Simic proteggono il portiere Dragojevic, Sofranac e Bulatovic saranno i due terzini che andranno in appoggio alla mediana composta da Scekic e Vukcevic, che per impostare la manovra si appoggeranno inevitabilmente al trequartista Kosovic stretto tra due laterali alti come Boljevic e Jovovic. Nel ruolo di centravanti il favorito sembra essere ancora Mugosa, ma Beqiraj se la gioca.

QUOTE E PRONOSTICO

Nettamente favoriti i tre leoni nel pronostico di Inghilterra Montenegro: l’agenzia di scommesse Snai ha assegnato un valore di 1,06 volte la somma messa sul piatto al segno 1, che dovrete giocare per la vittoria interna, mentre il successo in trasferta dei baltici vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 30,00 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 12,00 volte la giocata con questo bookmaker.



