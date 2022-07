Diretta Inghilterra Norvegia donne/ Streaming video tv: un big match! (Europei 2022)

DIRETTA INGHILTERRA NORVEGIA DONNE: PER IL PRIMATO!

Inghilterra Norvegia donne, partita diretta dall’arbitro tedesco Riem Hussein, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 11 luglio presso il Brighton & Hove Community Stadium: siamo nella seconda giornata del gruppo A agli Europei 2022 di calcio femminile, e torna in campo la nazionale padrona di casa che, dopo aver battuto l’Austria di misura, va a caccia di una seconda vittoria che le garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale del torneo, in attesa di scoprire se sarà poi primo posto (ma in caso di successo, resterebbe poi la partita contro la “cenerentola” Irlanda del Nord e dunque il più sarebbe fatto).

Questa sera però le leonesse rischiano: la Norvegia infatti è una nazionale che aspira ad arrivare in fondo agli Europei 2022 avendone tutte le capacità. Al netto del poker rifilato all’Irlanda del Nord, le scandinave sono squadra vera con grandi individualità e gioco corale, e potrebbero realmente fare il colpo contro la nazione ospitante. Sarà perciò interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Inghilterra Norvegia donne; aspettando che la partita si giochi, vediamo come i due Commissari Tecnici potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco di Brighton & Hove, tra dubbi e certezze affrontiamo insieme le probabili formazioni di quello che è certamente un big match negli Europei 2022 di calcio femminile

DIRETTA INGHILTERRA NORVEGIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Norvegia donne sarà garantita dalla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder): gli abbonati al servizio potranno assistere a tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile, e ovviamente in assenza di un televisore sarà disponibile la diretta streaming video. In questo caso, senza costi aggiuntivi, bisognerà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA NORVEGIA DONNE

Sarina Wiegman potrebbe operare qualche cambio per la diretta Inghilterra Norvegia donne: per esempio Jill Scott e Nikita Parris possono prendere il posto, rispettivamente, di Kirby (o Hemp) e Walsh (o Stanway) nel 4-2-3-1 di partenza delle leonesse. In difesa dovremmo vedere la conferma di Bright e Williamson come centrali, con Bronze e Daly terzini; Mead (matchwinner all’esordio) e appunto due tra Parris, Kirby e Hemp opereranno sulla trequarti posizionandosi alle spalle della prima punta Ellen White.

La Norvegia di Martin Sjögren invece potrebbe essere confermata in toto: dunque Mjelde e Thortsdottir come centrali a protezione del portiere Pettersen, sulle fasce la spinta di Sønstevold e Blakstad mentre a fare da schermo davanti alla retroguardia, in un 4-2-3-1 speculare a quello inglese, avremmo Maanum e Syrstad Engen che dovranno anche lanciare la straordinaria fase offensiva, con Elkeland e Retten larghe e Graham Hansen al centro, alle spalle di Ada Hegerberg che va a caccia del primo gol in questi Europei.

