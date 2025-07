Diretta Inghilterra Olanda donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita degli Europei 2025, girone D.

DIRETTA INGHILTERRA OLANDA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Comincia la diretta Inghilterra Olanda donne, che come abbiamo detto è la partita speciale per Sarina Wiegman: classe ’69, ha giocato come difensore e centrocampista nella nazionale orange mettendo insieme 104 presenze (3 gol), ma si è poi fatta un nome storico come allenatrice. Per cinque anni la Wiegman ha guidato la sua Olanda: nel 2017 ha vinto gli Europei ed è stata nominata allenatrice dell’anno per la FIFA, premio che ha replicato nel 2020 quando lo ha ottenuto anche dalla IFFHS. In seguito ne sono arrivati altri: due da FIFA, UEFA e IFFHS, stiamo insomma parlando di una leggenda.

La Wiegman è poi stata insignita del Cavalierato dell’Ordine di Orange-Nassau, e cinque anni dopo del Comando Onorario dell’Ordine dell’Impero Britannico, quando ha portato l’Inghilterra a vincere gli Europei; oggi a dire il vero la sua nazionale attraversa un periodo poco brillante come si è visto anche in Nations League, e allora Sarina Wiegman dovrà chiedere strada alla sua patria per proseguire l’avventura negli Europei 2025. Ci riuscirà? Ce lo dirà tra pochissimo il campo di Zurigo: mettiamoci comodi perché ci siamo, la diretta Inghilterra Olanda donne sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA INGHILTERRA OLANDA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Inghilterra Olanda donne, potrete rivolgervi in chiaro a Rai Sport e di conseguenza alla diretta streaming video garantita da Rai Play. CLICCA QUI PER INGHILTERRA OLANDA DONNE SU RAIPLAY

INGHILTERRA OLANDA DONNE: LE LEONESSE RISCHIANO!

Con la diretta Inghilterra Olanda donne, alle ore 18:00 di mercoledì 9 luglio presso il Letzigrund di Zurigo, tornano le grandi emozioni del girone D agli Europei 2025 di calcio femminile: è questo il gruppo di ferro come già detto, e le campionesse in carica lo hanno già saggiato nell’esordio negativo.

L’Inghilterra infatti è caduta per mano della Francia, e adesso deve già inseguire: perdere anche questa sera significherebbe abbandonare il torneo già al primo turno, anche un pareggio sarebbe rischioso ma se non altro nell’ultimo turno le cose si potrebbero sistemare in qualche modo.

Resta il fatto che per evitare guai la nazionale di Sarina Wiegman, olandese e leggenda del calcio orange, ha bisogno di vincere contro un’Olanda che all’esordio ha avuto ben pochi problemi contro il modesto Galles, demolendolo con un netto 3-0 e prendendosi il primo posto nel girone.

Aspettiamo allora che la diretta Inghilterra Olanda donne ci dica cosa succederà a Zurigo, intanto come sempre possiamo fare qualche rapida incursione nelle scelte operate sul terreno di gioco prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA OLANDA DONNE

Sarina Wiegman può cambiare qualcosa per Inghilterra Olanda donne? Possibile: ha giocato contro la Francia con il 4-3-3 e nel tridente offensivo Chloe Kelly e Ella Toone si giocano una maglia, a rischiare il posto sono Lauren Hemp e Mead con Alessia Russo che potrebbe essere confermata da prima punta. A centrocampo Lauren James potrebbe riposare, conferma per Walsh e Stanway con la stessa Mead che potrebbe fare un passo indietro; difesa confermata con Williamson e Greenwood a protezione di Hampton, Bronze e Carter giocheranno invece come laterali.

Non dovrebbero esserci modifiche nell’Olanda di Andries Jonker: Van Domselaar è il portiere, Janssen e Buurman giocano come centrali della difesa completata da Casparij e Brugts (terzino tattico, potremmo dire) che agiscono sulle corsie, anche qui si tratta di un 4-3-3 con centrocampo di lusso e le veterane Groenen e Van de Donk a guidare le operazioni con il supporto di Kaptein. Tridente nel quale Miedema resta il riferimento; Pelova e Roord sono favorite per affiancarla ma occhio anche all’ex Juventus Lineth Beerensteyn, che si gioca una maglia.

INGHILTERRA OLANDA DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Abbiamo anche le quote fornite dalla Snai per quanto riguarda la diretta Inghilterra Olanda donne: secondo questo bookmaker la nazionale favorita è quella delle leonesse, con un valore pari a 1,75 volte la giocata sul segno 1, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione delle orange vi farebbe guadagnare 4,40 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno X per il pareggio andreste a intascare 3,70 volte l’importo che avrete pensato di investire.