Diretta Inghilterra Olanda U21 streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della semifinale degli Europei Under 21 2025.

DIRETTA INGHILTERRA OLANDA U21: SEMIFINALE A SORPRESA!

Con la diretta Inghilterra Olanda U21, in programma alle ore 18:00 di mercoledì 25 giugno, siamo finalmente arrivati alla prima semifinale degli Europei Under 21 2025: siamo al Tehelné Pole di Bratislava, e la speranza delle due nazionali è quella di tornare qui fra tre giorni per disputare la finale.

Intanto possiamo parlare di una semifinale a sorpresa: ci arrivano due big, ma che secondo il cammino disputato avevano forse qualcosa meno rispetto alle rivali nei quarti. L’Inghilterra però ha tenuto fede alla sua ottima tradizione contro la Spagna, ha battuto la Roja e ora può prendersi la seconda finale consecutiva, difendendo il titolo.

L’Olanda ha fatto anche meglio: quasi eliminata dopo due giornate del girone, ha fatto fuori il Portogallo che non aveva ancora subito gol, ancora una volta Ernest Poku è risultato decisivo nel finale e adesso gli orange si possono realmente permettere di sognare.

Staremo a vedere se la diretta Inghilterra Olanda U21 ci consegnerà una semifinale degna di questo nome, noi speriamo che sia così e nel frattempo facciamo le nostre rapida considerazioni sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due Commissari Tecnici, entrando ancor più nel merito delle formazioni che si affronteranno a Bratislava.

COME VEDERE LA DIRETTA INGHILTERRA OLANDA U21 IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento su Rai Due per la diretta Inghilterra Olanda U21: la semifinale è in chiaro e dunque si potrà seguire liberamente anche in diretta streaming video su Rai Play. INGHILTERRA OLANDA U21 STREAMING VIDEO RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA OLANDA U21

Possiamo pensare che Lee Carsley per la diretta Inghilterra Olanda U21 voglia puntare sui calciatori che hanno vinto contro la Spagna: ancora una volta il CT ha modificato parecchio e si è presentato in campo con un 4-2-3-1, con Livramento tornato titolare a destra in una difesa con Quansah e Cresswell davanti a Beadle e Hinshelwood a sinistra. Questo reparto dovrebbe rimanere invariato; a centrocampo Elliot Anderson o Morton per affiancare Alex Scott, poi Harvey Elliott e Hutchinson sulla trequarti ma Nwaneri si gioca la maglia con McAtee, Stansfield e Rowe allo stesso modo vivono un bel testa a testa.

Michael Reiziger aveva trovato la quadratura del cerchio, ma per la semifinale perde tre giocatori per squalifica: il capitano Rensch sarà sostituito verosimilmente da Kasanwirjo, Kenneth Taylor da Banzuzi in mezzo al campo e Ruben Van Bommel da Poku, appunto matchwinner nei quarti. Per il resto dovremmo vedere Van Der Berg e Hato davanti a Roefs con Maatsen (più di Meijer) da terzino sinistro, Flamingo davanti alla difesa con Valente ormai titolare da mezzala e Manhoef che rimane intoccabile a destra, lasciando probabilmente Van Bergen, in vantaggio su Ohio, a operare da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO INGHILTERRA OLANDA U21

Abbiamo una diretta Inghilterra Olanda U21 abbastanza equilibrata secondo le quote della Snai, ma con i tre leoni favoriti: infatti il segno 1 per la loro vittoria porta in dote una somma equivalente a 2,15 volte la giocata, siamo invece a 3,25 volte la posta in palio per il segno 2 che regola il successo degli orange e infine ecco l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, che vi permetterebbe un guadagno corrispondente a 3,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.